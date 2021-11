‘Amanecer’ de Alizzz y Rigoberta es tu canción de empalmada dominguera

‘Tiene que haber algo más’ de Alizzz merecía ser el «Disco de la Semana» ya solo por reunir ‘El encuentro’ con Amaia, el hit ‘Ya no siento nada’, ‘Ya no vales’ con C. Tangana y ‘Todo me sabe a poco’, pero es que además suma más colaboraciones con Jota de Planetas y Little Jesus y nuevos posibles singles. Se está promocionando en las playlists de los viernes ‘Disimulao’, pero aquí el éxito que aguarda a ser descubierto es ‘Amanecer’ con Rigoberta Bandini. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

Rigoberta Bandini no puede estar más en boga, hasta el punto de agotar entradas para La Riviera en el plazo de 24 horas, y aquí se suma otro tanto con una producción pop-rock en la que las guitarras son la cumbre de la canción. O una de ellas, pues ‘Amanecer’ está llena de encanto y espontaneidad («pilla dos, mejor tres, que llegue bien para los seis»), narrando una noche de fiesta que se te va de las manos, hasta el punto de que «amanece», te «abren las panaderías» y con «gafas de sol saludas a las vecinas». Rigoberta Bandini seguramente te represente en ese puente «Mañana va a doler, pero es que estoy tan bien, esto no sube ya, no me quiero volver», mientras el estribillo pone una nota poética en la grabación: en «tengo la sensación de que hay algo infinito entre tú y yo» el infinito podría ser algo bueno o algo malo.

En la entrevista que acabamos de publicar con Alizzz, el artista nos explica que le propuso «este retrato del mañaneo» a Rigoberta porque «ella es muy fiestera y cuando la escuchó se sintió muy identificada». «Tengo un poco de fetiche con currar con gente de Barcelona porque siempre ha sido una ciudad de propuestas de vanguardia y creo que, en los últimos tiempos, hemos perdido un poco el norte. Madrid se ha convertido en un imán de cultura, todos los artistas de un tiempo a esta parte van para allá y creo que nos tenemos que hacer fuertes aquí. Además, el proyecto de Rigoberta me parece uno de los más interesantes que hay ahora mismo en el panorama sin ninguna duda». A ella, que se atreve a soltar un glorioso «from lost to the rivér» por ahí, le ha encantado el resultado: «Ayer me llamó para contarme que la estaba escuchando en un taxi y que se la estaba gozando, está muy contenta con la canción y yo también».



