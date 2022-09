Jamie xx se monta su propio carnaval en la febril ‘Kill Dem’

Jamie xx sigue publicando singles sueltos cuando ya hace siete años (!!!) desde que vio la luz ‘In Colour‘, su excelente debut en solitario. Desde entonces han llegado a las plataformas pepinazos como ‘LET’S DO IT AGAIN’ o ‘Idontknow’, a los que estos días se ha sumado un nuevo sencillo llamado ‘Kill Dem’ que hoy seleccionamos como Canción Del Día.

‘Kill Dem’ es un corte bailable y carnavalesco, efectivamente inspirado en el famoso carnaval de Notting Hill de Londres, que desde los años 60 celebra, durante dos días de agosto, la cultura caribeña. Es el mismo evento que nos dio aquella imagen de Adele llevando nudos bantú que dio la vuelta al mundo.

En ‘Kill Dem’, Jamie utiliza hábilmente un sample ‘Limb by Limb‘, un tema de dancehall de 1993 interpretado por el jamaicano Cutty Ranks, y entrega casi cuatro minutos de batucada y voces «choppeadas» que inducen al delirio, entre otros «riffs» electrónicos que llevan el tema definitivamente al terreno del club, más que al del típico carnaval callejero.

Cuenta la nota que «»KILL DEM» fue creada con Notting Hill Carnival en mente, inspirada en la energía de las fiestas y los sistemas de sonido que Jamie experimentó allí desde que asistió por primera vez cuando era adolescente». Además, el texto recuerda que «este agosto, (Jamie) tuvo el honor de ser DJ en Carnival por primera vez, uniéndose al icónico escenario Digital Soundboy de Shy FX y teniendo la oportunidad de tocar «KILL DEM» en el lugar que lo inspiró».

Mientras encara los «shows más grandes de su historia», lo cual incluye dos macroconciertos en grandes recintos de Nueva York por los que también se dejarán pasar Four Tet o Caribou, Jamie xx ha sido noticia estos días por producir ‘Hideous Bastard‘, el debut en solitario de Oliver Sim, su compañero en The xx.