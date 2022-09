‘La Ventana indiscreta’ (o el ‘Moon River’) de Fontaines DC

Después de publicar uno de los mejores discos de 2022 y promocionarlo con algunas de sus canciones más vistosas, Fontaines D.C. se detienen en la anécdota. O lo que parecía la misma. Si ‘I Love You’ o ‘Jackie Down the Line’ van a formar parte probablemente durante décadas de su repertorio, esta semana han publicado un vídeo para ‘The Couple Across the Way’. Es la «Canción del Día» que nos acompañará hoy.

Pese al carácter sociopolítico de ‘Skinty Fia‘, ‘The Couple Across the Way’ era un tema en el que Grian Chatten se detenía en una relación de pareja. Al escuchar a unos vecinos mayores discutir en North London, se preguntaba qué sería de él y de su chica con el paso de los años, de las décadas. De ese pensamiento tan íntimo surgía un tema mucho más íntimo y menos post-punk que el resto del disco.

- Publicidad -

El mismo Grian Chatten tocaba el acordeón en esta canción que habla de una discusión («siento lo de esta mañana, por el daño pagaré»), que celebra que las cosas importen tanto como para todavía «levantar la voz» y que termina efectivamente con un párrafo que mira a los vecinos. Grian lo comparaba con Hitchcock, refiriéndose a ‘La ventana indiscreta’.

Para su videoclip, se ha recurrido a la literalidad en este caso. Vemos a Grian tocar el acordeón, apoyado en una ventana cual Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’. Y vemos también a los vecinos de los que nos hablaba la letra. El tema promociona una gira que tendrá lugar durante los meses de noviembre y diciembre recorriendo todo el Reino Unido de punta a punta y después su Irlanda natal.



- Publicidad -