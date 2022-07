‘MOTOMAMI’ de Rosalía despunta claramente como mejor disco del año en las votaciones parciales de 2022, no solo en nuestra redacción, donde casi dobla en puntos al 2º álbum más votado, sino en Metacritic. En el site recopilatorio de críticas musicales del mundo anglosajón, permanece como el disco mejor valorado por la crítica en todo el globo durante este año.

Pese a su limitado impacto comercial esta vez, casi toda la redacción realiza también una buena valoración de ‘Dawn FM’ de The Weeknd y “Mr Morale” de Kendrick Lamar. Dos álbumes que no serán los mejores de su carrera, pero que aun así están muy por encima de la media y muy bien cerrados.

- Publicidad -

Sí están incluso a la altura de lo mejor de su carrera, el nuevo de Florence + the Machine y muy especialmente el nuevo de Kae Tempest. El viejo underground de la década pasada permanece vivo gracias a los discazos de Beach House, Big Thief, Destroyer, Mitski, Angel Olsen o Arcade Fire. A ellos se suman nombres más recientes como los maravillosos Fontaines D.C., MUNA o, en un estilo completamente diferente, Orville Peck.

Mientras el pop internacional ha estado dominado por Harry Styles, que recibe votos principalmente de nuestros colaboradores hombres y heterosexuales -si se me permite la casposa curiosidad-, Charli XCX tampoco ha defraudado a su audiencia.

- Publicidad -

En España, y aparte de ‘MOTOMAMI’, en verdad un álbum de factura internacional, destacamos el carácter trendsetter de Rojuu -sin duda la música del futuro-, la valiente obra que aúna tecno y flamenco de Rocío Márquez y Bronquio, el recopilatorio de Adiós Amores o el segundo de Cupido, todo un “grower” pese a que parte de su público parece estar no entendiendo el álbum. Mención especial para Carolina Durante, que han recibido votos de personas que nunca los habían votado antes.

Por último, el generoso voto de un colaborador de cine y nuestro ex co-director Raúl Guillén aúpa a la lista ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny pese a las dudas que había suscitado en redacción. ¿Quién puede dudar ya con esas cifras de que este sí es uno de los discos de 2022?

- Publicidad -

Os dejamos con el listado de 25 Mejores Discos de 2022 hasta el momento. ¡Nos vemos en Navidades!

‘Motomami’, de Rosalía



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Rosalía vuelve a romper fronteras con un disco innovador, rupturista y hasta desconcertante, logrando dar la vuelta -a lo grande- al backlash sufrido en los días previos al lanzamiento del álbum. Inspirándose en cosas tan dispares como ‘Yeezus’ y Daddy Yankee, ‘MOTOMAMI’ es una de esas obras incluso capaces de alterar nuestro vocabulario diario.

Mejores Canciones: ‘SAOKO’, ‘DELIRIO DE GRANDEZA’, ‘Cuuuuuuuuuute’, ‘Bizcochito’

Crítica completa: ‘Motomami, Motomami, Motomami, Motomami‘

‘Once Twice Melody’, de Beach House



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Incombustible, el dúo formado por Alex Scully y Victoria Legrand llega a su 8º disco, una colección de 4 EP’s, cada uno de los cuales cuenta con al menos 1 de las mejores canciones de su carrera.

Mejores Canciones: ‘Hurts to Love’, ‘Masquerade’, ‘Runaway’, ‘Superstar’.

Crítica completa: ‘Once Twice Melody‘.

‘The Line Is a Curve’, de Kae Tempest



¿Por qué es un «Disco del Año»?: El nuevo disco de Kae Tempest trata temas como la vergüenza, la ansiedad, el aislamiento y la sensación de darse por vencido. Habla del paso del tiempo, del crecimiento y del amor, y lo hace con algunas de las bases más comerciales que jamás haya trabajado estx artista.

Mejores Canciones: ‘Priority Boredom’, ‘No Prizes’, ‘I Saw Light’, ‘Salt Coast’, ‘More Pressure’, ‘Move’.

Crítica completa: ‘The Line Is a Curve‘.

‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’, de Big Thief



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Big Thief continúan fieles al folk y al indie pop, pero abren su horizonte con resultados emocionantes en un disco largo y desafiante, que rehúye la calificación de irregular que suelen acusar obras tan extensas y ambiciosas.

Mejores Canciones: ‘Change’, ‘Simulation Swarm’, ‘Spud Infinity’, ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You’, ‘Little Things’.

Crítica completa: ‘Dragon New Warm Mountain‘.

‘Skinty Fia’, de Fontaines D.C.



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Los irlandeses juegan más que nunca la carta de su nacionalidad para hablarnos del descontento social en su país y otros lugares, ahora que casi todos se han mudado a Londres. Hablando de siniestros crímenes, paranoia, alcohol y drogas, Fontaines D.C. son excelentes retratistas del desencanto generacional, gracias también a la expresiva voz de Grian Chatten.

Mejores Canciones: ‘I Love You’, ‘Jackie Down the Line’, ‘Skinty Fia’, ‘Nabokov’, ‘In ár gCroíthe go deo’.

Crítica completa: ‘Skinty Fia‘.

‘Crash’, de Charli XCX



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Charli XCX se despide de Warner con una de sus entregas pop más completas y redondas, inspirada en los beats 90’s y el europop.

Mejores Canciones: ‘Good Ones’, ‘Beg for You’, ‘Constant Repeat’, ‘Lightning’.

Crítica completa: ‘Crash‘.

‘Dance Fever’, de Florence + the Machine



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Florence ofrece algunas de las mejores canciones de su carrera inspirada por la «coreomanía», un extraño fenómeno que se produjo en Europa entre los siglos XIV y XVI, según el cual varias comunidades de personas se reunían para bailar hasta desmayarse o incluso morir.

Mejores Canciones: ‘My Love’, ‘Free’, ‘Cassandre’, ‘Daffodil’, ‘Dream Girl Evil’.

Crítica completa: ‘Dance Fever‘.

‘KOR KOR LAKE’, de Rojuu



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Rojuu se confirma como una de las grandes voces de su generación con un disco en el que cabe hyperpop, synth-pop, emo-trap, disco-funky… resultando una de las propuestas más 2022 de 2022.

Mejores Canciones: ‘UN PASEO MÁS’, ‘NEZUKO’, ‘NANA’, ‘100XPRE A TU LADO STARE’.

Crítica completa: ‘KOR KOR LAKE‘.

‘Laurel Hell’, de Mitski



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Jessie Ware mejoró cuando quiso dejar de «ser una chica Pitchfork» para abrazar el pop normal, la música atemporal; y parece ser también el caso de Mitski, que ofrece su disco más accesible, pese a sus más y sus menos con la exposición mediática.

Mejores Canciones: ‘The Only Heartbreaker’, ‘Love Me More’, ‘That’s Our Lamp’, ‘Stay Soft’.

Crítica completa: ‘Laurel Hell‘.

‘Bronco’, de Orville Peck



¿Por qué es un «Disco del Año»?: La imagen de cowboy queer de Orville Peck rezuma erotismo, y además la existencia de Orville dentro de un género musical tan tradicionalmente heteronormativo como el country es transgresora en sí misma. Orville lo tiene absolutamente todo para ser una estrella: talento, sex appeal y canciones estupendas. Estas son las mejores que le hemos escuchado.

Mejores Canciones: ‘C’mon Baby, Cry’, ‘Outta Time’, ‘The Curse of the Blackened Eye’, ‘Lafayette’.

Crítica completa: ‘Bronco‘.

‘Multitude’, de Stromae



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Stromae se confirma como un agudo retratista de nuestra sociedad, abordando temas sociales o de la vida moderna: habla de su paternidad o se pone en la piel de diferentes personajes, siempre con un prisma muy original.

Mejores Canciones: ‘L’enfer’, ‘Santé’, ‘La solassitude’, ‘Fils de joie’.

Crítica completa: ‘Multitude‘.

‘Tercer cielo’, de Rocío Márquez y BRONQUIO



¿Por qué es un «Disco del Año»?: La unión entre folclore y vanguardia no se ha acabado: este disco prueba que las posibilidades al respecto son infinitas. Más que cerrar puertas por una cuestión de saturación en el mercado, las abre en muy diferentes direcciones.

Mejores Canciones: ‘De mí (rumba)’, ‘Un ala rota (garrotín)’, ‘El corte más limpio’, ‘Prefiero la muerte’.

Crítica completa: ‘Tercer cielo‘.

‘Preacher’s Daughter’, de Ethel Cain



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Peculiar lanzamiento narrativo y conceptual en el que la artista Ethel Cain, dispuesta a cambiar de vida, huye del maltrato que sufre en casa, se enamora de un hombre que resulta ser caníbal y la asesina.

Mejores Canciones: ‘A House in Nebraska’, ‘American Teenager’, ‘Hard Times’, ‘Western Nights’, ‘Gibson Girl’.

Crítica completa: ‘Preacher’s Daughter‘.

‘Cuatro Chavales’, de Carolina Durante



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Entre los muchos singles previos y temas tan buenos como ‘Yo soy el problema’, Carolina Durante han publicado un disco realmente superior al primero, donde recordamos que no, no estaban ‘Cayetano’ ni -flexidisc aparte- ‘Perdona ahora sí que sí’.

Mejores Canciones: ‘Granja Escuela’, ‘Aaaaaa’, ‘Famoso en tres calles’, ‘La planta que muere en la esquina’.

Crítica completa: ‘Cuatro chavales‘.

‘Big Time’, de Angel Olsen



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Angel Olsen suele facturar trabajos honestos en los que habla de emociones a flor de piel, y ‘Big Time’ no es la excepción, pero aquí lo hace con una profundidad y una madurez que emocionan más precisamente por la sobriedad de la que hace gala.

Mejores Canciones: ‘All the Flowers’, ‘Ghost On’, ‘This Is How it Works’.

Crítica completa: ‘Big Time‘.

‘Ants from Up There’, de Black Country New Road



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Black Country New Road se despiden de su cantante, que se retira por problemas de salud mental, con un disco de soul-folk, cierta épica de pop mesiánico ochentero, gotas de jazz, psicodelia y un poco de music-hall.

Mejores Canciones: ‘Chaos Space Marine’, ‘Bread Song’, ‘Concorde’, ‘Bread Song’, ‘Snow Globes’.

Crítica completa: ‘Ants from Up There‘.

‘DAWN FM’, de The Weeknd



¿Por qué es un «Disco del Año»?: The Weeknd se sirve de un concepto tan vintage como una emisión de radio para ofrecer una nueva obra retrofuturista en la que se cuida la calidad de las canciones tanto como su producción.

Mejores Canciones: ‘Take My Breath’, ‘How Do I Make You Love Me?’, ‘Out of Time’, ‘Less than Zero’.

Crítica completa: ‘Dawn FM‘.

‘Labyrinthitis’, de Destroyer



¿Por qué es un «Disco del Año»?: En medio de una sobredosis de discos post-pandemia y a punto de cumplir 50 años, solo podemos agradecer que el camino de expresión de Destroyer haya sido el de meterse en el club y elevar los brazos, en lugar de autocompadecerse debajo de una manta.

Mejores Canciones: ‘Tintoretto, It’s for You’, ‘Eat the Wine, Drink the Bread’, ‘It Takes a Thief’, ‘The States’.

Crítica completa: ‘Laberynthitis‘.

‘Harry’s House’, de Harry Styles



¿Por qué es un «Disco del Año»?: El miembro de One Direction ofrece una obra de pop muy bien cerrada, de influencias muy concretas y reconocidas -casi todas muy británicas-, en la que no caben forzados guiños latinos, trap ni featurings, ni despistes.

Mejores Canciones: ‘As It Was’, ‘Late Night Talking’, ‘Keep Driving’, ‘Matilda’.

Crítica completa: ‘Harry’s House‘.

‘Sus mejores canciones’, de Adiós Amores



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Imprescindible compilación de los temas que han venido publicando Adiós Amores, una de las grandes sorpresas del underground nacional de los últimos años. Un disco donde cabe folclore, dream pop, electrónica…

Mejores Canciones: ‘Luna plateada’, ‘Charlotte’, ‘Mentira’, ‘Noche Iluminada’.

Crítica completa: ‘Sus Mejores Canciones‘.

‘Mr Morale & The Big Steppers’, de Kendrick Lamar



¿Por qué es un «Disco del Año»?: El álbum final de Kendrick Lamar para el sello que le descubrió es una rica reflexión sobre la fama, sus problemas mentales, la terapia, el cuestionamiento de la “cultura de la cancelación”, el bloqueo creativo… pero también la paternidad, las infidelidades a su pareja, la violencia en la comunidad afroamericana, la autocrítica y los mea culpa.

Mejores Canciones: ‘United in Grief’, ‘N95’, ‘We Cry Together’, ‘Crown’, ‘Savior’, ‘Auntie Diaries’, ‘Mr Morale, ‘Mother I Sober’.

Crítica completa: ‘Mr Morale & The Big Steppers‘.

‘MUNA’, de MUNA



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Este es el disco homónimo de MUNA porque es el que mejor equilibrio presenta entre hits incontestables, y temas con texturas diferentes, como es el caso de la colaboración con Mitski.

Mejores Canciones: ‘Anything But Me’, ‘Runner’s High’, ‘Home By Now’, ‘What I Want’.

Crítica completa: ‘MUNA‘.

‘WE’, de Arcade Fire



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Con todas sus canciones excepto la final ‘WE’ divididas en dos, tres y cuatro partes, este álbum de Arcade Fire funciona a modo de musical. El álbum más teatral de Win y Régine deja algunos de los momentos más excitantes de su carrera.

Mejores Canciones: ‘The Lightning II’, ‘End of Empire III’ ‘Unconditional I’, ‘WE’.

Crítica completa: ‘WE‘.

‘Sobredosis de amor’, de Cupido



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Cupido ofrecen un disco más completo incluso que su debut, donde las baladas históricas (‘La pared’ ya es su canción más popular) se alternan con nuevos tiros influidos por el pop británico de guitarras.

Mejores Canciones: ‘La pared’, ‘Sobredosis de amor’, ‘Un cabrón con suerte’, ‘Santa’.

Crítica completa: ‘Sobredosis de amor‘.

‘Un verano sin ti’, de Bad Bunny



¿Por qué es un «Disco del Año»?: Bad Bunny no se reinventa en su nuevo disco. A cambio, sí ofrece un disco con mejor sonido y producción que sus mixtapes y un concepto de disco veraniego que no puede estar dejando mejores resultados comerciales. Varias pistas del mismo álbum compiten por ser la verdadera canción del verano este año.

Mejores Canciones: ‘Moscow Mule’, ‘Después de la playa’, ‘Yo no soy celoso’, ‘Titi me preguntó’, , ‘Ojitos Lindos’, ‘Andrea’.

Crítica completa: ‘Un verano sin ti‘.