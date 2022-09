Freddie Gibbs flota sobre un beat de James Blake en ‘Dark Hearted’

Freddie Gibbs puede presumir de tener no uno, ni dos, sino tres clásicos modernos del hip hop en su discografía: ‘Piñata’ (2014), ‘Bandana’ (2019) y ‘Alfredo’ (2020). Los dos primeros están producidos íntegramente por el legendario Madlib y el último de estos, que además le valió a Gibbs una nominación en los Grammys a Mejor álbum de rap, lo produce The Alchemist, uno de los productores más longevos y venerados del género.

El próximo disco de Gibbs saldrá el próximo 30 de septiembre bajo el nombre de ‘$oul $old $eparately’ y el rollout del disco comenzó en 2021 con el lanzamiento del single ‘Gang Signs’ junto a ScHoolboy Q, en el cual ya presentó a su nuevo álter ego, un adorable conejo gangster. Pese a haber lanzado algunos temas entremedias para seguir manteniendo el hype, ha sido a principios de este mes cuando hemos podido escuchar el primer single oficial de ‘$$$’, titulado ‘Too Much’.

Ahora Gangsta Gibbs ha lanzado ‘Dark Hearted’, un tema en el que adopta un estilo melódico de rap, sin dejar de lado la dureza de sus palabras, bajo un etéreo beat confeccionado por James Blake. «Rezo por que el arma nunca se me atasque / Rezo por que el Señor ponga sus manos sobre mí», sentencia Gibbs antes de comenzar a fluir rápidamente y sin parar sobre la elegante y sutil producción de Blake, que hace que la voz y las barras del rapero de Indiana estén en primer plano y que nada las eclipse. Los versos y los estribillos se suceden sin aviso alguno y, de hecho, los dos versos que hay son muy similares, pero Gibbs cambia las palabras justas para dar nuevos significados a las mismas rimas.

En ‘Dark Hearted’ Gibbs rapea sobre temas que ya ha tratado en todos sus proyectos anteriores, pero siempre deja un par de frases refrescantes. Precisamente, uno de los puntos fuertes de Freddie Gibbs, además de su impecable flow y crudeza lírica, es que puede contarte lo mismo de mil formas diferentes. Similar a lo que ocurre con Pusha T. Gibbs habla sobre amigos traidores, sobre la posibilidad de morir a manos de la policía, sobre traficar con drogas y sobre buscarse la vida haciendo lo que haga falta («Dime qué sabe la gente sobre tiempos difíciles / Un estómago vacío te da el valor para cometer un homicidio»).

Desde que anunció la salida de ‘$oul $old $eparately’ Freddie Gibbs no ha parado de repetir que tiene el álbum del año en sus manos. Este reveló en noviembre de 2021 la lista de productores acreditados en el álbum y, junto a los prometedores singles que hemos podido escuchar, cada vez es más plausible la idea de que Freddie Gibbs podría tener realmente en sus manos el disco de rap del año.

Madlib, Alchemist, Boi 1da, Pharrell, Jake One, DJ Paul, Justice League, Working On Dying, Seven Thomas, Tay Keith, Kaytranada, Bizness Boi… I got the best album of the year. #SSS 🐰🛸

— Big 🐰 (@FreddieGibbs) November 10, 2021