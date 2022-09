Rihanna, a la Super Bowl 2023

Instantes después de que TMZ informara de que Rihanna estaba en conversaciones con la Liga Nacional de Fútbol Americano para actuar en el intermedio de la Super Bowl de 2023, la cantante ha parecido confirmar que será ella quien actuará. Al menos eso es lo que interpretamos de la imagen que ha compartido en Instagram con una pelota de la NFL.

Rihanna rechazó en el pasado actuar en el intermedio de la Super Bowl, pero en esta ocasión parece la ocasión perfecta para que la cantante exhiba sus grandes éxitos y sobre todo, protagonice su ansiado regreso a la música. Para febrero del año que viene, ya habrán pasado 7 años desde la edición del maravilloso ‘ANTI’.

La intérprete de hits como ‘We Found Love’, ‘Umbrella’ o ‘Work’ -es complicado adivinar por cuáles se decantará para el intermedio entre todos los que tiene- ha declarado recientemente que se tomaría su regreso a la música con calma. Dejaba caer que no sacaría finalmente los 2 discos en que había estado trabajando, uno jamaicano y otro pop: «Veo mi próximo proyecto de manera completamente diferente a como había querido sacarlo antes. Creo que de esta otra manera me pega más, mucho más. Es auténtico. Va a ser divertido para mí y me quitará mucha presión de encima».

