Pixies confirman conciertos en Barcelona, Madrid y A Coruña

Pixies se encuentran a punto de caramelo de publicar ‘Doggerel’, su octavo álbum de estudio, que sale a la venta el próximo viernes 30 de septiembre. Los autores de ‘Where is My Mind?’ emprenderán una gira europea para presentarlo, y esta gira pasará por España.

En concreto, Pixies actuarán el 9 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 10 de marzo en el WiZink Center de Madrid y el 11 de marzo en el Coliseum de A Coruña. Las entradas se ponen a la venta el día 30 de septiembre, con preventa habilitada para los conciertos de Barcelona y Madrid, el día 29.

Pixies son conocidos por sus intensos y generosos directos, donde generalmente tocan más de 30 canciones por noche, sin pruebas de sonido previas y un setlist improvisado para cada actuación hacen que ningún show se parezca a cualquiera de los anteriores.

En esta nueva gira, además de himnos generacionales como ‘Where Is My Mind’, ‘Here Comes Your Man’ o ‘Monkey Gone To Heaven’, Pixies efectivamente presentarán las canciones incluidas en su nuevo álbum, entre las cuales se incluyen cuatro que se han extraído como sencillos, estas son son, ‘There’s a Moon On‘, ‘Vault of Heaven’ y ‘Dregs of the Wine’.

Pixies es uno de los grupos más emblemáticos del indie-rock de los 80 y 90 gracias a los clásicos mencionados y a álbumes históricos como ‘Surfer Rosa’ (1988) y ‘Doolittle’ (1989). En 2019 el cuarteto editó el que hasta ahora es su último álbum de estudio publicado, ‘Beneath the Eyrie‘.