Spice Girls celebran los 25 años de ‘Spiceworld’

Spice Girls anuncian a través de las redes sociales que van a publicar una reedición de ‘Spiceworld’, su segundo disco, el próximo 4 de noviembre. Este año se cumplen 25 años del que fue uno de los 50 mejores discos de 1997, conteniendo temas de carácter latino como ‘Spice Up Your Life’, joyas inspiradas en la Motown como ‘Stop’ y baladones como ‘Too Much’ y ‘Viva Forever’.

La nueva edición incluirá demos, remezclas, grabaciones inéditas en directo y la demo de un tema muy esperado por sus seguidores, ‘Step to Me’, hecho para una campaña publicitaria.

- Publicidad -

Las chicas recuerdan en una nota de prensa aquellos tiempos, sin mencionar que este sería su último disco con Geri Halliwell: «La era Spiceworld fue un tiempo muy divertido para nosotras. Habíamos sido número 1 con ‘Spice’, estábamos viajando por todo el mundo y habíamos conocido a fans increíbles. Sacamos nuestro segundo disco y conseguimos tener nuestra propia película. ¿Quién iba a decirlo? Es una locura pensar que han pasado 25 años».

Os dejamos con el tracklist del álbum, incluyendo un megamix de 15 minutos llamado ‘Spice Girls Party Mix’, como informa NME:

- Publicidad -

‘Spice Up Your Life’

‘Stop’

‘Too Much’

‘Saturday Night Divas’

‘Never Give Up On The Good Times’

‘Move Over’

‘Do It’

‘Denying’

‘Viva Forever’

‘The Lady Is A Vamp’

‘Step To Me’ (7” Mix)

‘Outer Space Girls’

‘Walk Of Life’

‘Step To Me’ (Demo Version)

‘Too Much’ (Live In Toronto, July 1998)

‘Stop’ (Live In Madrid, March 1998)

‘Move Over’ (Live In Istanbul, October 1997)

‘Spice Up Your Life’ (Live In Arnhem, March 1998)

‘Viva Forever’ (Live In Manchester, April 1998)

‘Spice Up Your Life’ (Morales Radio Mix)

‘Stop’ (Morales Remix Edit)

‘Too Much’ (SoulShock & Karlin Remix)

‘Viva Forever’ (John Themis Ambient Mix)

‘Step To Me’ (Extended Mix)

‘Spice Girls Party Mix’