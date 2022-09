Pitchfork continúa con su especial de lo mejor de los 90. Tras generar una enorme controversia con su elección de mejor canción de aquella década -un remix de Mariah Carey- y con la lista en general, el portal publica el especial de mejores álbumes.

En esta otra lista han recordado algo más los inicios indies del portal y el mejor álbum de los 90 para esta redacción es ‘Loveless’ de My Bloody Valentine, la cima del noise pop. El portal aúpa el único disco de estudio de Lauryn Hill al puesto 2, dejando la obra maestra de Radiohead ‘OK Computer’ en el número 3. Hablando del top 10, curiosamente han situado un disco de Hole por encima de ‘Nevermind’ de Nirvana y ‘Exile in Guyville’ de Liz Phair por encima de ambos, en el número 4.

Björk y Janet Jackson, que también aparecen en el top 10 con ‘Homogenic’ y el extenso ‘The Velvet Rope’ repiten con otros álbumes en el top 150.

Pitchfork ya había publicado una lista de los mejores discos de los 90 hace 2 décadas y es muy interesante observar las diferencias. ‘The Soft Bulletin’ de Flaming Lips ha pasado del puesto 3 al puesto 99. ‘I See a Darkness’ de Bonnie «Prince» Billy ha pasado de ser top 9 a desaparecer de toda la lista, como ‘Emergency & I’ de The Dismemberment Plan, originalmente nº16.

Sin renunciar a clásicos underground de los 90 como Neutral Milk Hotel o Sonic Youth (que aparecen fuera del top 30, eso sí), la lista ha cedido terreno a la comercialidad. Así, ahora sí encontramos superventas como ’Tragic Kingdom’ de No Doubt, ‘Ray of Light’ de Madonna, el debut de Cranberries, el debut internacional de Alanis Morissette o la banda sonora de El Guardaespaldas (!!!) en la lista. Aparecen ‘Achtung Baby’ de U2 y ‘Violator’ de Depeche Mode, pero no vale cualquier cosa: no está ‘Play’ de Moby.

Hay una clarísima voluntad clara de premiar y reconocer a las artistas femeninas, y así, encontramos a The Breeders pero no a los Pixies, a quienes suponemos reservan para el especial de los años 80 (aunque ‘Bossanova’ llegó a ser número 28 en la lista original, y también apareció ‘Trompe le Monde’). No aparecen Oasis, ni Suede, ni Manic Street Preachers, ni The Verve, ni siquiera Blur (‘Parklife’ estuvo en la lista original)… pero sí Elastica, en representación del Brit Pop junto a Pulp.

Una lista, pues, de lo más extraña, que deja una pregunta en el aire: ¿ha cambiado Pitchfork para siempre de rumbo tras su venta a un gigante de la comunicación como Conde Nast? ¿Se está perdiendo en busca de lo políticamente correcto o acaso solo busca polemizar de manera absurda, bordeando el ridículo? ¿O será que el indie, sobre todo el indie masculino, estaba increíblemente sobrevalorado?

1.-My Bloody Valentine / Loveless

2.-Lauryn Hill / The Miseducation of Lauryn Hill

3.-Radiohead / OK Computer

4.-Liz Phair / Exile in Guyville

5.-Wu-Tang Clan / Enter the Wu-Tang (36 Chambers)

6.-Björk / Homogenic

7.-Janet Jackson / The Velvet Rope

8.-Hole / Live Through This

9.-A Tribe Called Quest: The Low End Theory

10.-Nirvana / Nevermind