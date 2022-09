Mariah Carey hace la mejor canción de los 90 para Pitchfork

Pitchfork publica hoy otra de sus listas que generarán horas de debate. El medio de Chicago lista las «250 mejores canciones de los 90» según su criterio, y la canción número 1 es el remix de ‘Fantasy’ de Mariah Carey con Ol’ Dirty Bastard. Una canción que reinventó el pop estadounidense al casarlo con el hip-hop, algo que nadie había hecho hasta entonces. El remix de ‘Fantasy’ es el precedente de todas las colaboraciones entre artistas de pop y raperos que han venido después (Mariah vuelve a aparecer en el 49 con ‘Always Be My Baby’).

El segundo lugar de la lista lo ocupa ‘Hyper-ballad’ de Björk, uno de los singles del excelente ‘Post’, y el tercer lugar lo obtiene Aaliyah con ‘Are You that Somebody?‘, su hit de R&B vanguardista que sampleaba el lloriqueo de un bebé. Completando el top 4 aparecen, en cuarto lugar, ‘Fuck and Run’ de Liz Phair y, en quinto, ‘Supa Dupa Fly’ de Missy Elliott.

La lista abarca desde lo más underground (‘Some Things Last a Long Time’ de Daniel Johnston en el 57) hasta lo más comercial (‘Believe‘ de Cher en el 23), desde el pop autoral de Arthur Russell (‘This Is How We Walk on the Moon’ en el 63) hasta el house-pop de Robin S (la influyente ‘Show Me Love’ de Robin S. aparece en el 67), desde el hip-hop de The Notorious B.I.G. hasta el country de The Chicks pasando por el indie-rock de Built to Spill, la balada de Whitney Houston, el trip-hop de Massive Attack… hasta llegar a 250 temas comentados uno por uno.

Con Pitchfork convertido ya en un medio más transversal que esnob ya no sorprende tanto encontrar, en la lista, elecciones como ‘Lovefool’ de los Cardigans (64), ‘Dreams’ de Cranberries (43), o ‘…Baby One More Time’ de Britney (29), cuya ausencia extrañaría más que su presencia en cualquier lista de estas características. Sin embargo, el puesto 115 para ‘Vogue’ de Madonna parece más polémico, puesto que pocos dudarían que es una de las canciones más emblemáticas de los 90.

Entre los artistas que repiten aparición en lista se encuentran Radiohead (que, ojo, asoman por primera vez fuera del top 20, en el 24, con ‘Paranoid Android’), Janet Jackson, The Notorious B.I.G., Madonna, Lauryn Hill o Fiona Apple.