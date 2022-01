‘Are You That Somebody?’ es el hit vanguardista de Aaliyah que samplea un bebé

Las canciones pop que han sampleado sonidos de bebés realmente se pueden contar con los dedos de una mano. La más reciente es ‘Bunny is a Rider‘ de Caroline Polachek. Una de las primeras fue la composición vanguardista ‘Countdown at 6’ de Perrey and Kingsley, que fue un pequeño éxito en 1966. Dos años después el pionero del reggae Lee «Scratch» Perry sampleó el llanto de un bebé en ‘People Funny Boy’ de manera muy creativa, y precisamente un llanto de bebé conforma una de las bases rítmicas presentes en ‘Autotune Baby‘ de Madonna, sacada de una base de Major Lazer.

Pero el mayor éxito que samplea un bebé lo cantó Aaliyah. Como la canción de Perrey and Kingsley, ‘Are You That Somebody?’ extrajo este sonido de un disco llamado ‘Authentic Sound Effects Volume 8’ publicado en 1964 por el productor Jack Holzman que contenía otras pistas que reproducían sonidos del día día tales como «abridor de latas», «cepillo de dientes» o «lavavajillas pasa por varios ciclos y se apaga». Timbaland, productor de ‘Are You That Somebody?’, incluyó dicho sample en el último momento, cuando la canción ya estaba casi acabada, pues Aaliyah, Static Major y él la crearon a lo largo de una noche para que fuera incluida en la banda sonora de ‘Dr. Dolittle’.

- Publicidad -

Muchas de las virtudes que caracterizan la alianza entre Aaliyah y Timbaland están presentes en esta grabación efectivamente publicada en 1998 y que fue un éxito en Estados Unidos (top 21) y especialmente en Reino Unido (top 11). Ella devanea vocalmente entre la sensualidad y la dulzura al cantar que «a veces me porto bien, pero esta noche estoy traviesa» y la melodía es terciopelo líquido. A su vez, la vanguardista producción de Timbaland y Static Major aporta un contraste de guitarras y percusiones tocadas en modo «staccato», breakbeats inspirados en el drum ‘b bass, beatboxing y ese sonido de bebé que funciona a todas luces como gancho principal, pues no puede resultar más gracioso.

Si revistas especializadas como Pitchfork cuentan ‘Are You That Somebody?’ entre las mejores canciones de los 90, James Blake la sampleó en ‘CMYK’ y Gossip la versionaron en 2007, el público también parece haber decidido que es la mejor canción de Aaliyah: en Spotify es la más escuchada con mucha diferencia. No hay que olvidar que formó parte de la banda sonora de una exitosa película protagonizada por Eddie Murphy, pero la canción -en concreto la parte de Timbaland- ha sido incluso protagonista recientemente de un pequeño viral de TikTok, prueba de que su mecha no se ha apagado en todos estos años.



- Publicidad -