Avalanches cancelan su gira por enfermedad grave

The Avalanches no van a poder cumplir con sus compromisos contractuales en Norteamérica por razones de causa mayor. El grupo autor de uno de los mejores discos del siglo XXI, ‘Since I Left You’, y más recientemente de uno de los también mejores discos de 2020, ‘We Will Always Love You‘, ha tenido que cancelar por razones de salud.

Sin especificar ni el miembro de la banda que está enfermo, ni tampoco la enfermedad, The Avalanches indican que no podrán actuar durante el mes de octubre en Nueva York, Chicago, Boston, Filadelfia, Detroit, Chicago, Toronto o Montreal. Este fin de semana que acaba de terminar actuaban el sábado 1 en Chicago y el domingo 2 en Detroit.

Sí han especificado que la situación es complicada, que la cancelación «se debe a una enfermedad grave». Anteriormente, la gira había sido pospuesta desde febrero y marzo por «continuos problemas de salud».

Indican: «Lamentablemente, debido a una enfermedad grave, hemos tenido que tomar la dolorosa decisión de cancelar el resto de nuestros conciertos estadounidenses y canadienses para volver a casa. Gracias a todos los que habéis hecho esta gira tan divertida, y disculpas a todo el que tuviera entradas para los conciertos que quedan. Todos los que compraron entradas serán contactados con los detalles de la devolución».

Actualmente, Robbie Chater y Toni Di Blasi son los miembros fundadores que continúan en Avalanches, tras la marcha en 2006 de Darren Seltmann. No se espera que el dúo, siempre receloso de su intimidad, dé más detalles en días venideros.