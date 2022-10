Rigoberta Bandini habla de Chanel, del Opus y graba promo con C. Tangana

A falta de días para que llegue su esperado disco de debut, pues ‘La emperatriz‘ se publica ya este mismo viernes 7 de octubre, Rigoberta Bandini ha concedido una entrevista a El País donde ha revelado algunos detalles más.

El tracklist de ‘La emperatriz’ sigue siendo un secreto muy bien guardado, pero ahora al menos averiguamos que las canciones ya conocidas son 8 y las nuevas 4. Entre las conocidas El País menciona que están en el álbum ‘Ay mamá’, ‘Perra’ y ‘Julio Iglesias’, lo que deja en duda las primeras canciones que conocimos a Rigoberta Bandini, como ‘Too Many Drugs’ o ‘In Spain We Call It Soledad’.

Entre las nuevas, hay 2 dedicadas a su hijo, una de ellas titulada ‘Canciones de amor a ti’. También ha desvelado en Instagram que hay un focus track para este viernes. Ha usado la frase «Me he olvidado de quién fui antes de subirme al toro», lo cual parece más un guiño a la letra o a un vídeo que un título de canción. Porque a su vez, El País desvelaba que ha entrevistado a Rigoberta Bandini en medio de un rodaje de un vídeo con C. Tangana que va a servir de promo a ‘La emperatriz’. No se indica que sea un dueto entre ambos, sino un vídeo de promo.

En otras partes de la entrevista, Rigoberta Bandini habla de su relación con Chanel y la rabia que le da que las hayan enfrentado al término de Benidorm Fest: «Chanel y yo no somos las mejores amigas, aunque le podría escribir para tomar una birra. Es una persona a la que tengo mucho cariño y una profesional como la copa de un pino. Somos, simplemente, diferentes tipos de artista. Pero nos utilizaron porque somos mujeres. Esta politización no suma mucho».

Y también desmiente ser del Opus y habla de los rumores sobre si es una pija de Barcelona, algo que ha rondado foros y redes sociales desde siempre: «Mi madre es profesora de música en un colegio y sigue allí; mi padre trabajaba en la empresa de mi abuelo, que luego cerró… No he vivido una sensación de “tengo la vida solucionada”. En absoluto. Llevo haciendo doblaje de películas desde los seis años y no he pedido un euro a mis padres nunca. Siempre me he mantenido. No he vivido en la precariedad, eso es verdad, y doy gracias. Pero de ahí a ser una marquesa, tampoco».

