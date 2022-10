Beyoncé logra su 6º top 1 en JNSP; entran Björk, La BienQue, Khalid…

Justo cuando ‘Cuff It’ llega al top 10 en las listas británicas de manera orgánica, sin ser especialmente promocionada por Beyoncé, la canción es lo más votado de JENESAISPOP. Esto supone su 6º número 1 en nuestra lista y el segundo de la era ‘RENAISSANCE’ tras ‘Break My Soul’. Los otros fueron ‘Run the World’, ‘XO’, ‘Formation’ y ‘Freedom’.

Björk, que era número 1 hasta ahora con ‘Atopos’, entra en el puesto 6 con ‘Fossora’ y también llega al top 10 lo nuevo de Paramore, ‘This Is Why’; y casi lo nuevo de La Bien Querida. La lista de entradas se completa con Khalid y en los 2 últimos puestos con Beth Orton y Natalia Lafourcade.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

