Parte de la redacción evalúa ‘This is Why’, el nuevo single de Paramore, primero en 5 años y avance de un nuevo álbum también llamado ‘This Is Why’ que saldrá ya el año que viene. Os ofrecemos una valoración a favor y otra en contra.

«Nunca habría imaginado que Paramore serían capaces de ponerse el disfraz de Talking Heads y sacar de él algo digno, pero eso es exactamente lo que sucede en ‘This is Why’. La canción habla sobre las presiones que Hayley Williams ha tenido que afrontar como líder de la banda, pero lo hace con un humor refrescante y con un estribillo que no puede ser más divertido y que, en directo, ha demostrado crecerse con todas las de la ley.

- Publicidad -

Además, ‘This is Why’ no deja de ser una evolución del sonido explorado por Williams en su debut en solitario, por lo que el cambio de dirección de la banda no puede ser tildado de oportunista. Es verdad que ‘This is Why’ no suena exactamente a Paramore pero, la verdad, no puedo sacarme ese «this is why I don’t leave the house» de la cabeza». Jordi Bardají

«Cuenta Hayley Williams que ‘This is why’ fue la última canción escrita para este disco de regreso, y que inicialmente estaba ya cansada de escribir temas y veía que no hacían falta más, pero Taylor York la convenció para hacer otra canción. Quizás tendría que haberse fiado de su instinto, o al menos lo suficiente para no convertir esta canción en el lead-single, porque ‘This is why’ suena, sí, ciertamente distinta, pero también un tanto forzada en su intento de radiografía del momento sociopolítico actual, e incluso a medio terminar, con capas que no encajan del todo entre ellas, y recordando a otras bandas.

- Publicidad -

‘This Is Why’ habría quedado simpática de bonus track, o como filler del disco, o incluso como tercer-cuarto single, pero desde luego no parece la mejor opción para presentar el nuevo disco… titulado de la misma manera. ¿Significa eso que, cuando lo escuchemos, pensaremos que sí era la mejor opción? ¡Esperemos que no!» Pablo Tocino