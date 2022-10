Rolling Stone ha vuelto a lanzar otra de sus polémicas, pero entretenidas, listas. Esta vez se trata de «Los 50 mejores discos conceptuales de todos los tiempos». Hay bastantes aspectos interesantes de los que hablar en este ranking, pero el que se va a llevar todos los titulares es el hecho de que Rolling Stone ha colocado ‘El mal querer’ de Rosalía (puesto 10) por encima del ‘Sgt. Pepper’ de los Beatles (puesto 11), literalmente un puesto más arriba.

Por un lado, tenemos uno de los discos de producción nacional más importantes de la historia, sin ahondar en su condición conceptual. Por otro lado, tenemos el que sea, probablemente, el disco conceptual más influyente de la historia. ¿Cuál es mejor que cuál? Habría que saber si Rolling Stone ha colocado los discos en función de ser mejores discos conceptuales o mejores discos a secas, dentro de ser conceptuales.

«Para llegar a lo alto de la lista un álbum tiene que ceñirse al concepto y ser musicalmente asombroso, esto es por lo que algunos discos clásicos con una temática relativamente floja no han acabado en puestos más altos», se lee en la introducción de la lista. Un álbum conceptual no tiene una definición cerrada. El concepto puede rondar entorno a un hilo temático, un sonido o incluso un sentimiento. Precisamente, uno de los primeros discos conceptuales -‘In the Wee Small Hours’ de Sinatra- está construido en torno a sentimientos de tristeza, soledad y depresión.

Lo de Rosalía por encima de los Beatles no ha sentado muy bien a los puretas, pero si la revista norteamericana ha tenido en cuenta qué discos plasman de mejor manera el concepto en cuestión no es una locura decir que ‘El mal querer’ lo trabaja mejor que ‘Sgt. Pepper’. El mítico disco de los británicos surge a partir de que los Beatles son tan famosos en el mundo entero que deciden crear alter egos con nombres estúpidos, como «Sargento Pimienta», para alejarse de su propia fama, pero más allá de la introducción y su «reprise» el disco no tiene ningún otro hilo conductor. Sin embargo, ‘El mal querer’ te hace una reinterpretación moderna de una novela del siglo 13 -‘Flamenca’- escrita en occitano que trata sobre una joven que se casa con un hombre tremendamente celoso que la acaba encerrando en una celda. Ahora, ¿qué disco es mejor? Ahí ya no me meto.

Viendo el Top 5, lo que nos cuenta Rolling Stone en la introducción parece tener sentido, pero con estas listas nunca se sabe. En el puesto 5 tenemos a ‘Tommy’ de The Who, en el 4 encontramos a Raekwon y Ghostface Killah con ‘Only Built For Cuban Linx’, en el puesto 3 está Pink Floyd con ‘The Wall’, en segunda posición se coloca ‘American Idiot’ de Green Day y en primera posición, como el mejor disco conceptual de la historia para Rolling Stone, tenemos a ‘Good Kid, M.A.A.D. City’ de Kendrick Lamar.

Top 10 de «Los 50 mejores discos conceptuales de todos los tiempos»:

1. Kendrick Lamar – ‘Good Kid, M.A.A.D. City’

2. Green Day – ‘American Idiot’

3. Pink Floyd – ‘The Wall’

4. Raekwon & Ghostface Killah – ‘Only Built For Cuban Linx’

5. The Who – ‘Tommy’

6. Liz Phair – ‘Exile In Guyville’

7. Rush – ‘2112’

8. My Chemical Romance – ‘The Black Parade’

9. Frank Sinatra – ‘In The Wee Small Hours’

10. Rosalía – ‘El mal querer’