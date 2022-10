Young Fathers vuelven no tan «heavy, heavy»

Young Fathers, autores de discos como ‘Dead‘ o ‘White Men Are Black Men Too‘, el primero de los cuales recibió el prestigioso Mercury Prize a Álbum del Año, anuncian nuevo disco.

El sucesor de ‘Cocoa Sugar‘ (2018) se llama ‘Heavy Heavy’ y viene hoy presentado por un single llamado ‘I Saw’. Antes habían dado a conocer un tema llamado ‘Geronimo’ que también estará en el álbum.

Pese al título del largo, ‘I Saw’ no es una producción tan «heavy» como una canción continuista respecto a la maraña de rock y rap que ha solido identificar a Young Fathers. De hecho el álbum habla de «dejar los demonios salir, lidiar con ello y tratar de darle sentido a posteriori». Para escuchar ‘Heavy Heavy’ al completo habrá que esperar al 3 de febrero.

01 Rice

02 I Saw

03 Drum

04 Tell Somebody

05 Geronimo

06 Shoot Me Down

07 Ululation

08 Sink or Swim

09 Holy Moly

10 Be Your Lady





