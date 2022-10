Sudan Archives no quiere que su pelo la represente en ‘Selfish Soul’

Sudan Archives es una artista californiana de origen sudanés que logró situar su debut ‘Athena’ entre los mejores discos de 2019 en medios como The New York Times, donde la colocaron en el número 4 anual, The Line of Best Bit o Clash. También el Primavera Sound anunció su fichaje para la edición no celebrada de 2020, pero desde entonces, su nombre se ha consolidado gracias a su aparición en COLORS o en el disco de autoversiones de Neneh Cherry.

Violinista desde pequeña como ya era visible en la mencionada actuación, Sudan Archives se ha consolidado con un segundo álbum llamado ‘Natural Brown Prom Queen’ que será estos días nuestro “Disco de la Semana”.

- Publicidad -

Mi debilidad en este álbum son temas que remiten a la era trip hop como ‘Freakalizer’ o ‘Milk Me’ (con ese irresistible “I want you to fuck me, I want you to love me”), hacia el final de la secuencia, pero no cabe duda de que hay canciones más históricas aquí. Como ‘Home Maker’, cuyo vídeo ha sido rodado en una tienda de muebles, o el que está siendo el gran himno del álbum, ‘Selfish Soul’. Es nuestra “Canción del Día” para este lunes.

Sudan Archives comienza esta canción preguntándose qué hacer con su pelo, si cortarlo o dejarlo crecer, y ya sabéis -al menos desde ‘Don’t Touch My Hair’ de Solange– de las connotaciones racistas que esto puede tener. También feministas, cuando la artista se compara con “las chicas de las revistas” en la misma estrofa de partida. El vídeo, con Sudan Archives rodeada de chicas en el barro, sigue esa línea mientras la letra insiste en que “no quiere peleas ni miedos”, ni decepciones de un “tío que conoció la otra noche, llamado Jimmy Mac”.

- Publicidad -

Un tema rítmico, de producción abrasiva, que podríamos conectar con gente como Beyoncé, M.I.A., Santigold o, el año pasado, el espléndido trabajo de Genesis Owusu, y que ella misma presentaba así: «Creo que hay una estandarización en América de lo que es un pelo bonito. Y quería mostrar en este vídeo que esa no es toda la belleza que hay, quería mostrar diferentes tipos de pelo, de mujeres y de estilos. Me inspiré en ‘I Am Not My Hair’ de India.Arie, una de las primeras canciones que escuché sobre este tema. Habla sobre extensiones y ondas y pelo natural y sobre que ella no es su pelo, sobre que no se conformará con las comparaciones que saldrán si tienes extensiones o Afro. Eso no la representa».