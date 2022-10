Rosalía volvería al cine por Sofia Coppola

Rosalía ha concedido una entrevista a Vogue España y Vogue Italia de manera conjunta, que desde este martes 25 de octubre podéis encontrar en los kioscos. Es la primera portada conjunta de Vogue Italia desde diciembre de 2021, cuando compartieron la portada de Lady Gaga con Vogue UK.

La autora de ‘MOTOMAMI‘ cuenta que durante su gira ha tenido tiempo de ir a su primera ball de voguing en Nueva York, concluyendo: «Si trabajase en otra cosa, estaría siempre, siempre saliendo porque me gusta mucho estar rodeada de gente. Pero por mi profesión, tengo que aislarme para rendir bien».

Rosalía habla de su 30º cumpleaños y gran parte del texto está dedicado a su relación con Rauw Alejandro. Aunque ella habla de ello de un modo más abstracto: “La música es como que te exige mucho amor. Hace años, pensaba: «¿Encontraré la manera de tener las dos cosas? ¿De dedicarme a la profesión que más me quiero y a la vez compartir mi vida con alguien que entienda lo mucho que amo la música?». Creo que a estas alturas, para mí no hay nada más bello que el compromiso, en todo en mi vida. La persona que intento ser, desde donde hago las cosas… todo es desde el compromiso. Y eso también se traslada al amor, al amor romántico o al amor en pareja, como tú quieras llamar a tener un compañero en la vida. Ese es el amor que creo que merece la pena, ¿sabes? Poner todo, todo tu corazón en compartir de verdad tu vida con alguien, en pensar a largo plazo y estar ahí para esa persona. No solo en plan ‘jiji, jaja’ y para divertirse. Si amo, voy con todo, y creo que ese compromiso es lo mejor que hay».

En otro punto de la entrevista habla sobre cómo ha cambiado su proceso de creación desde ‘Los Ángeles’. “Después del primer álbum, creo que me estaba presionando demasiado. Solo me centraba en seguir, seguir, seguir… Me di cuenta de ello hace un par de años y creo que por eso Motomami suena más lúdico, porque hay más sitio para el juego y la alegría en mi vida que antes. Creo que hay dos maneras de estar en el

mundo. Una es creando y dando, y otra absorbiendo y recibiendo. Y yo siempre intento dar, dar y dar; crear; compartir. Pero he aprendido que no puedo estar así siempre, no es sostenible. Tienes que nutrirte; recibir para poder seguir dando. Así que busco un equilibrio y tener tiempo para todo, para poder alimentarme bien de experiencias antes de seguir compartiendo. Tienes que hacer las cosas que te hacen feliz y conocerte lo suciente como para saber cuáles son. Pueden ser pequeños rituales o simplemente cómo te despiertas por las mañanas. A mí me gusta cuidar de mis plantas, hacerle el desayuno a la persona que amo. Escuchar música me alimenta mucho. Sentarme en una silla en la calle o mirar al cielo sin más. Esas cosas me hacen muy feliz, me llenan por dentro».

Aunque quizá la parte más curiosa de la entrevista se produce cuando le preguntan si volverá al cine después del experimento de ‘Dolor y Gloria‘ y ella dice que no tiene tiempo. Pero luego corrige, entre risas: «pero si Sofia Coppola me llama… todo esto que te he dicho lo retiro». Lo cual tampoco es un descubrimiento si recordamos que el vídeo de ‘Candy’ estaba abiertamente inspirado en ‘Lost In Traslation’.