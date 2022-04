‘Candy’ es el ‘Lost in Translation’ de Rosalía

Ir a un karaoke en Shibuya es como tomarte una sangría a precio de Vega Sicilia en las Ramblas: cosa de guiris. Y eso es lo que hace Rosalía en ‘Candy’: “shibuyear” como Scarlett Johansson en ‘Lost in Translation’ (2003), solo que casi veinte años después. El director y fotógrafo Stillz, conocido por sus llamativos trabajos para Bad Bunny (suyo es la ‘La noche de anoche’, su primera colaboración con Rosalía), rinde explícito homenaje a la película de Sofia Coppola en su nuevo videoclip.

‘Candy’ (título que, como dice la letra, hace referencia a la canción de Plan B, y no al anime ‘Candy Candy’ como podría pensar un ex alumno de EGB y se podría deducir de la imaginería japonesa del vídeo) está basada en la famosa secuencia de ‘Lost in Translation’ que transcurre en un karaoke. Rosalía interpreta la canción -¿no es un poco narcisista cantar tu propia canción en un karaoke?- mientras se divierte con las amiguis bebiendo chupitos, chupando chupachups y probándose pelucas.

Una de esas pelucas, claro, es la que lucía Scarlett Johansson en la película. El vídeo termina con un plano que rinde tributo al famoso momento en el que la actriz, terminada la velada, recuesta su cabeza sobre el hombro de Bill Murray. Esta referencia, por cierto, es menos original que regalar una colonia el día del padre. Hace cuatro años, Shawn Mendes publicó el videoclip ‘Lost in Japan’, donde ya se hacía un homenaje (aun más explícito) a la película de Coppola.



Podcast sobre MOTOMAMI

