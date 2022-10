Nakhane y Perfume Genius te invitan a la cama… y a la pista de baile

Nakhane es un artista no binario de Sudáfrica que tiene varios álbumes a sus espaldas. Puede que le recuerdes porque su álbum de 2018 ‘You Will Not Die’ recibió buenas críticas, por su himno de pop electrónico ‘Clairvoyant’ o porque es amigo de Madonna. Nakhane era uno de los artistas favoritos de Ciccone durante la era de ‘Madame X‘ y, de hecho, ambos fueron vistos cenando juntos en alguna ocasión. Elton John es otra de las celebridades que le han apoyado públicamente.

Nakhane Lubabalo Mavuso, que ha colaborado con ANOHNI y también es actor y novelista, está publicando nueva música estos días. Su primer single de 2022 ha sido ‘Tell Me Your Politik’, un tema de percusiones tremebundas y coros épicos que ha contado con la colaboración de Moonchild Sanelly y del mismísimo Nile Rodgers a la producción. Suena un poco a Woodkid.

El líder de Chic vuelve a acompañar a Nakhane en su nuevo single, ‘Do You Well’, que, además, recibe la presencia de otro artista invitado de lujo, en este caso, Perfume Genius, al que raramente escuchamos en contextos tan cluberos. Juntos cantan una sensual «invitación a la cama» que no pretende ser más que eso. A Nakhane ya no le interesa hacerse el culto. En sus palabras: «Normalmente me pongo en plan… ¡Dios mío! Jean Cocteau… Aquí simplemente estoy cachondo como un perro».

Porque, sí, ‘Do You Well’ es más que una invitación al sexo. También es una invitación a la pista de baile. En este caso no es descabellado volver a mencionar a ANOHNI, pues la contundente base rítmica de ‘Do You Well’ recuerda a las de los primeros Hercules & Love Affair. Tiene un poco de house, un poco de disco, un poco de funk… y también es de una elegancia suprema. Como lo es Nakhane en la cama: «era inevitable, lo sabía de sobra, lo que tuviera que hacer, lo haría bien».



