Rosalía defiende la importancia de la fonética en sus letras

Rosalía protagonizó una charla el pasado 5 de octubre en el Museo del Grammy en la que habló sobre ‘MOTOMAMI‘ y sobre su proceso creativo. La entrevista se había podido ver por fragmentos en la red hasta hace unos días, cuando la página del Grammy Museum la ha subido completa a su página web.

En la entrevista, Rosalía habla sobre la importancia de aportar una visión personal a su música, sobre todo cuando toca géneros como el reggaetón, o sobre su fascinación por la producción vocal: cuenta que la de ‘MOTOMAMI’ le costó rematarla un año. El mismo tiempo que le tomó perfeccionar sus letras. Y aquí es cuando defiende su lírica de manera ferviente.

Mucho se ha criticado el trabajo de Rosalía por supuestamente componerse de letras incomprensibles. En El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó directamente si las escribía fumada. Rosalía se había pronunciado sobre la polémica de ‘HENTAI‘ (cuando la canción todavía no había salido) pero pocas veces ha defendido tanto sus letras como en esta charla.

Cuando Rosalía explica que utiliza su voz como instrumento principal para componer, la cantante entra en el tema de las letras y, siempre desde un tono jocoso, cuenta que ella prioriza la fonética a que estas sean fácilmente comprensibles. Minuto 45: «La fonética me costó un año perfeccionarla. La gente dice que no entiende las letras, y yo me pregunto: ¿te has parado un minuto a leerlas realmente? Yo antepongo la sonoridad de las letras a que se entiendan porque, para mí, si se nota la emoción, eso es lo importante. Muchos de mis artistas favoritos ni siquiera cantan nada que tenga sentido, se centran en el sentimiento. ¿Qué más da si la emoción está ahí? Y, aún así, trabajé en las letras durante un año. La gente que dice que no las entiende podría tomarse un minuto y leerlas».

La importancia de la fonética en ‘MOTOMAMI’ es evidente, por ejemplo, en ‘BIZCOCHITO‘, en la que la sonoridad de las frases crea adicción. ¿Soy el único enganchado a eso de «hablan bullshit / to’ lo que dicen falsea / y mi make-up en la ola de Corea»? Por el éxito de la canción, ahora mismo la más escuchada del disco, seguro que no.