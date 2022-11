mori y TRISTAN!: «Oponerse al cambio tecnológico es absurdo»

Voces tratadas hasta la extenuación, cambios de ritmo, cambios de género incluso dentro de la misma pista de 2 minutos… Estas están siendo las máximas del sello Russia-idk en general y de mori en particular. Acaba de estrenar ‘i2i’, siendo su colaboración con su compañero Ralphie Choo o la preciosa ‘linda como tú’ dos de sus temas más recomendables. Las reproducciones de ‘q no’ y ‘olas’ se cuentan por millones, todo ello sin hablar siquiera de ‘llueve’, su colaboración con Natalia Lacunza.

También son interesantísimas las 5 producciones que ya conocemos de TRISTÁN! Últimamente ha estrenado una versión de ‘Tenía tanto que darte’ junto a mori y un adictivo corte junto a Teo Planell y Roy Borland llamado ‘BB’, pero destacan también algunas de sus primeras entregas, como ‘Mehacedaño’, que os hemos venido presentando en multitud de playlists como “Sesión de Control”. Juntos han querido hablar de Inteligencia Artificial para Meister of the Week, nuestra sección comisariada por Jägermusic, y como podréis comprobar, no puede pegarles más.

¿Por qué habéis elegido hablar de inteligencia artificial en esta entrevista?

Tío, porque sí, porque mola, porque es la moda, tío :3

Últimamente he estado trasteando con generadores de imágenes y los resultados son fascinantes cuando escribes cosas absurdas o generando encuentros imposibles. No sé si respecto a generar imágenes, por ejemplo, vosotros os habéis interesado por cosas más útiles para la sociedad… Algunos resultados al respecto son muy realistas pero otros son más terroríficos. No sé si puedo salir realmente un neo-expresionismo de ahí. ¿Creéis que esto de la IA puede dar lugar a una nueva corriente artística en algún área? ¿En cuál?

Principalmente este aspecto de la IA es el que nos interesa. De una manera u otra, casi siempre buscamos el realismo con cualquier prompt. Las imágenes del deep internet, las situaciones out of context y lo estrafalario, las fotos de stock… lo real es el tipo de lenguaje visual que nos fascina; la sensación que nos generan estas imágenes y el grado de realismo en ellas es lo que intentamos traducir a fotos a través de la IA.

La cantidad de imágenes subidas a Internet desde su creación es inmensa y cada vez mayor. Una persona en casi Indonesia puede subir un selfie en su habitación y automáticamente yo desde mi casa en Madrid podría verla a tiempo real. No es nada nuevo. Es como funciona Internet. Pero a veces el ciberespacio nos regala joyitas que nos hacen plantearnos lo inmenso que es realmente Internet. Hay fotos que ves que no deberían existir, como si vinieran de una realidad alternativa. Sin embargo, en todo momento uno es consciente de que sí son reales. Y de eso va todo. Todo lo que puedas imaginar y más ya ha pasado en Internet. Ya está subido. Solo está esperando a que lo encuentres. Lo que queremos nosotros es crearlo a propósito.

En cuanto a transcripción de textos, mi aproximación a la inteligencia artificial es más frustrante. Un periodista sueña con una APP que transcriba una entrevista sola, pero todavía no ha dado con una fórmula en que no haya que corregir 300 cosas, simplemente elimine los arrrgsss, los emmmss, las dudas e improvisaciones de la expresión oral. En resumen, para mi trabajo aún a mí no me ha servido para nada… No sé a vosotros…

La verdad que no hemos experimentado con IAs que tengan que ver con la música, porque sentimos que en cierta forma no son ni tan accesibles ni tan avanzadas como pueden ser las de imágenes o vídeo, que ahora reciben más atención comercial. Sin embargo, sentimos que en un futuro no tan lejano esto habrá cambiado y estaremos probando a samplear cosas hechas por IA, para meterlas en nuestras canciones. Sí que es verdad que en la parte visual de nuestro proyecto, la IA va tomando más importancia en la toma de decisiones. El brainstorming necesario para caer en buenos prompts que dar a la IA, puede ser útil en muchas otras ideas. Todo el proceso es súper divertido y sobre todo bastante gratificante, pues obtienes una pista visual de tu idea al momento. Dopamina rápida que ponemos al uso.



«Hay que asumir que las máquinas nos van a gobernar. De alguna forma, el algoritmo es una inteligencia artificial que ya nos domina a todos»

Por cierto los periodistas salimos entre las profesiones en peligro de extinción por la inteligencia artificial, junto a los chefs, los abogados, los conductores… Es bastante gracioso. Se destruirán empleos pero se añadirán otros, dicen. No sé qué pensáis de este tema a nivel humano.

Es evidente que es algo que asusta, a lo mejor no a corto plazo pero sí de aquí a un margen de 10 años, y en especial en las artes. Por otra lado tampoco lo vemos como algo necesariamente negativo, las posibilidades que nos dan las inteligencias artificiales son muy amplias y solo hay que saber aprovecharlas. Hay que asumir que las máquinas nos van a gobernar. De alguna forma, el algoritmo es una inteligencia artificial que ya nos domina a todos. Dicta qué vemos y qué dejamos de ver, con las implicaciones políticas, sociales y culturales que ello conlleva. Aún con todo nosotros creemos que el algoritmo puede llegar a ser parcialmente útil. Puede sonar un poco doomer, pero oponerse al avance tecnológico es absurdo: hay que aceptar que el mundo cambia y suponemos que hay que adaptarse. Siempre ha sido así y así será.

Musicalmente es muy interesante lo que pueda salir de ahí. Como decíais, en la era del algoritmo y de las playlists, parece muy matemático lo que es crear una canción que tenga las armonías, duración, beats idóneos para entrar en «Today ‘s Top Hits» o «Éxitos España». ¿Qué opináis?

Sí, quizá no nos interesan tanto las oportunidades para crear música comercial o encontrar “la fórmula perfecta” sino la amplitud de posibilidades que puedan surgir al traducir tus gustos y tus referencias en una canción, un beat o unos acordes. Imagina meter en una playlist todas tus referencias y hacer un mix de todas. Que todo se grabe en MIDI para poder cambiar parámetros, melodías o sonidos a tu gusto, partiendo de una base generada por IA. Nos encantaría. Aun siendo conscientes de que la IA musical nos pueda quitar parte de nuestro trabajo como productores.



Vuestras canciones son completamente sui generis, no es que parezcan esclavas de parámetros determinados, aunque hay cositas. Por ejemplo, tienden a ser muy cortas (las de Tristán 2 minutos), y sí hay vinculación con ciertas sonoridades de los últimos años, el post-trap, el R&B, un poco el ambient… ¿Creéis que podrían haber sido creadas por I.A.? ¿Y eso en qué lugar os dejaría como artistas?

De alguna manera nuestro output al igual que el de la IA se basa en referencias y es evidente que hay conexión entre lo que consumimos y lo que hacemos y/o producimos. Al fin y al cabo la IA no es nada sin nuestro input.

Uno podría argumentar que si la IA se implementa a la creación musical la variedad de géneros nuevos se estancaría puesto que todo vendría de lo ya establecido. Sin embargo la música creada por IA podría ser considerada, en algún momento, como un género en sí mismo. Nos encantaría explorarlo cuando llegue.

¿Cuál sería vuestra canción de cada uno, más I.A.? ¡O escoged la del otro!

Creemos que ‘Tenía Tanto Que Darte’ porque vemos bastante sencillo el prompt que hubiésemos puesto en la IA: cover nena daconte high pitch voice glitchy uk garage.

¿Entonces no habéis hecho de momento ningún uso de la inteligencia artificial como músicos o para cualquier otro trabajo?

Desde que empezamos a usarla, la hemos utilizado en casi todas nuestras portadas y posts de instagram. Nos conocimos justo al mismo tiempo que empezábamos a hacer cosas con la IA, y fuimos aprendiendo el uno del otro y desarrollando nuestro propio lenguaje visual. De este lenguaje en común surge @fomotrauma, nuestro proyecto visual entre los dos. Nuestra idea es seguir explorando la IA visual y ver qué nuevos usos se nos ocurren a la hora de aplicarlos a nuestro proyecto. Estamos justo en el proceso de encontrar nuestro lenguaje visual.

En cuanto a derechos de autor, en caso de crearse un macro hit con inteligencia artificial, ¿quién se llevaría derechos de autor? ¿El ingeniero, el que aportó alguna parte, nadie?

Entendemos que quien tiene la idea y está al mando del input de la IA, desde luego es un asunto que yo creo que ni los de la IA lo tienen muy claro, pero cuanto más se comercialice se irán poniendo medidas para regular todo el tema de derechos de autor. Imagina que dentro de unos años no sólo puedes recrear el estilo de, por ejemplo, un artista consagrado como Warhol, sino que puedes recrear el estilo de un artista actual independiente con 3000 followers. Sería bastante injusto. Esperamos que algún tipo de medida se ponga en uso para evitar este tipo de situaciones cuando lleguen a ocurrir.