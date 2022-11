Kim Petras cambia de sonido en ‘If Jesus Was a Rockstar’

Kim Petras vive el momento más dulce de su carrera gracias al éxito de ‘Unholy‘, su single con Sam Smith, que sigue entre los más escuchados del mundo. Por eso hoy es uno de los días más importantes de su carrera, pues Petras lanza su primer single después del fenómeno.

‘If Jesus Was a Rockstar’ llama la atención por dos motivos. En primer lugar, la canción contiene una co-autoría de Max Martin, lo cual es noticia pues Petras ha basado toda su carrera en el pop artificial y chicle de los primeros años 2000, aunque lo ha hecho aliada con Dr. Luke. Y, en segundo, porque ‘If Jesus Was a Rockstar’ no suena a lo que esperas.

En la canción, Petras cambia el pop «glossy» de sus primeros singles por guitarras acústicas y un beat de rock. Más cerca del trabajo de Martin con Måneskin o P!nk que del trabajo de Martin con Britney o Katy Perry, ‘If Jesus Was a Rockstar’ no es tan divertida como ‘Heart to Break’, ni tan apasionada como ‘I Don’t Want it At All’, ni tan juguetona como ‘Faded’.

Lo que sí es ‘If Jesus Was a Rockstar’ es personal: de pequeña, Petras vivió el rechazo de la iglesia por ser una persona trans y, en la canción, la cantante apela a su espiritualidad. Entre otras cosas, canta que «necesita creer en algo» y que «si Jesucristo fuera una estrella del rock» o «luciera como Kurt Cobain», quizá sí sería capaz de «arrodillarse» ante él.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo single, Petras protagoniza hoy una entrevista en The Guardian donde habla de la disforia que sufría de pequeña, y de su transición en sus años de adolescencia, que le llevaron, por cierto, a aparecer en programas como Rojo y negro, de Telecinco. Hoy escuchar pronunciar a Nacho Abad el nombre de Kim Petras resulta hasta surrealista.