Nana Lourdes es el alias de la cantante, compositora y productora portuguesa Adriana Caldas de Barros, que acaba de sacar su mixtape de debut ‘Wyoming‘. A Nana Lourdes le fascina este estado desde que vio un episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’ rodado allí y le llamó la atención el contraste entre la «artificialidad» de la familia y el «fondo rural» en el que se encontraba. Así, ‘Wyoming’ es la historia de un romance que ofrece, a su vez, una analogía sobre la adicción a la cultura de las celebridades.

‘Horse Girl’, uno de los cortes destacados de ‘Wyoming’ y hoy la Canción Del Día, encapsula este concepto y explora ese conflicto entre la fascinación por las estrellas y su problemática («siempre dije «cómete a los ricos», soy una hipócrita»). La canción, por su parte, suena a un híbrido entre el hip-pop de los 2000 (pienso en Lily Allen o Natasha Bedingfield) y el pop autotuneado de Oklou o de la escuela PC Music, una mezcla que persigue el resto del disco, con cortes más funky (‘Fuck Up Person’) o bailables (‘Sausalito’).

Nana Lourdes es otra de esas artistas criadas con el pop millennial. Influenciada tanto por Britney como por ‘Currents‘ de Tame Impala o por «esa canción de LeAnn Rimes», la portuguesa empezó a componer música mientras vivía en casa de sus padres porque en su pueblo de 800 habitantes no había nada que hacer. Sus primeros singles, especialmente ‘Made Your Mama Cry’ y ‘That’s How it Goes’, son decididamente «catchy» y es en ‘Wyoming’ donde el sonido de Lourdes empieza a complicarse con sonidos más experimentales.

Sin embargo, Lourdes tiene claro que quiere sonar pop y, sobre todo, servir como puente «entre el pop comercial y la música alternativa», un objetivo que persigue claramente en la mayoría de sus canciones.











