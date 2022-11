Madonna anuncia la reedición de lujo de su libro ‘Sex’

Este otoño algunos medios han recordado el 30º aniversario de ‘Erotica’ de Madonna y también el libro que lo acompañó, ‘Sex’. El País publicaba un interesante reportaje con entrevistas -incluso a Martes y 13- en el que lo mejor venía al final: la posibilidad DE que todo ese rechazo que parece provocar ver a Madonna celebrar su sexualidad en Instagram a los 64 años sea exactamente el mismo rechazo que ‘Sex’ provocó en 1992 entre la gente más conservadora.

Se pregunta Kenny Finkle, autor de un podcast sobre la cantante llamado «All I Wanna Do Is Talk About Madonna»: “Al igual que en 1992, está marcando un camino para todas las estrellas femeninas que van a llegar, que buscan longevidad en sus carreras y que no están dispuestas a renunciar a ningún aspecto de su identidad. Para Madonna, es vital ser la suma de todas las versiones que hemos conocido de ella. Y una de ellas es esta. ¿Por qué esa resistencia a que las mujeres vivan su vida, sean sexuales y disfruten sin sentir vergüenza? A Madonna, en ese sentido, le queda mucho trabajo por hacer».

Sabedora de ello, Madonna no ha reeditado ‘Erotica’ como merece, pero al menos sí ha compartido los singles digitales de aquel disco en las plataformas de streaming por su 30º aniversario, lo que implica un sinfín de rarezas y remixes, y ahora realizará una reedición de ‘Sex’ que, eso sí, será limitada.

Habrá una exposición sobre ‘Sex’ entre los días 29 de noviembre y 4 de diciembre en una galería de Miami Beach. Comisariada por Anthony Vaccarello, incluirá la edición de 800 copias más de ‘Sex’, algunas de las cuales estarán firmadas por la propia Madonna. Los beneficios irán a parar a su ONG Raising Malawi. Los detalles están disponibles en Paper Mag.

Lo que no ha llegado aún es ni una sola de las reediciones de sus 14 discos apalabradas con Warner, pese a que ya se han cumplido 40 años de la edición del primer single de Madonna, ‘Everybody’. Ni de eso ni de la película sobre su vida se sabe nada.