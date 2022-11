Love of Lesbian anuncian el fin de gira de ‘V.E.H.N.’

Hace unos meses, observando la lista oficial de Promusicae, celebramos que ‘V.E.H.N.’ de Love of Lesbian era disco de oro. El cuarto consecutivo. Hoy el grupo lo ha celebrado en Madrid anunciando el fin de gira de este disco en la ciudad, que será dentro de un año, el 4 de noviembre en el WiZink Center. Eso sí, las entradas saldrán a la venta este mismo viernes 25 de noviembre a través de SeeTickets, y JENESAISPOP será medio oficial de dicha cita. Se pondrá así punto y final a un ciclo que empezó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el histórico primer concierto sin distancia en la era de la pandemia.

En la presentación celebrada de manera informal en el Teatro Pavón, el grupo ha interpretado un par de temas en formato acústico, ‘El mundo’, su incursión lusa, en su momento «Canción del Día» en esta casa; y ‘Segundo asalto’. Este último en recuerdo del que fue su primer disco de oro, «1999». Un álbum que Santi Balmes ha recordado que tan sólo entró al puesto 33 de ventas, es decir, no fue número 1 como sus lanzamientos posteriores, pero que resistió y terminó siendo platino.

El grupo ha celebrado su propia resistencia en la era de las playlists, pues no hay más que recordar que sus singles suelen extenderse en torno a los 5 minutos en los tiempos en que duran 2. Santi Balmes ha contado que las playlists de sus hijas le parecen «demenciales», pues en ellas conviven lo mismo Pixies y Radiohead, que Quevedo. Por un lado ha elogiado la apertura de mentes de las nuevas generaciones, lejos de aquellos días en que «si eras fan de Iron Maiden no podías serlo de Depeche Mode», si bien ha puntualizado que los jóvenes no suelen seguir específicamente a ningún artista, en estos tiempos de playlists.

Love of Lesbian vienen de actuar en México, donde han actuado en el Auditorio Nacional, y el Teatro Metropólitan, con 14.000 boletos vendidos. El tour tuvo un total de 9 fechas que incluyeron las ciudades de Guadalajara, Toluca, Querétaro (sold out), León, Monterrey y una cita en Puebla, dentro de la programación del festival Tecate Comuna.



