Michael Jackson y Raphael, Top 5 en la lista de discos española

Eladio Carrión se ha hecho con el número 1 de la lista de Discos española gracias a ‘SEN2 KBRN VOL. 2’, que ha hecho su debut en lista esta semana. El último disco de Bad Bunny ha vuelto al número 2 y Mora se mantiene en tercer lugar con ‘Paraíso’. El resto del Top 5 está compuesto por dos novedades: la edición 40 aniversario de ‘Thriller’ (#4) y ‘Victoria’ de Raphael (#5).

Fangoria y Pastora Soler entran formando parte del Top 10 con ‘Ex Profeso’ (#8) y ‘Libra’ (#9), respectivamente. ‘Ex Profeso’ es una de las tres partes que forman el disco ‘Entre Paréntesis’, que también ha debutado esta semana en la lista (#24). Por otro lado, Bunbury se ha quedado a las puertas del Top 10 con ‘Flamingos XX’ (#11). En el número 19 ha entrado Camilo Sesto con su ‘Camilo Forever’ y dos puestos más abajo, en el 21, encontramos al ‘Paprika’ de La Bien Querida.

En la primera mitad de la lista también han hecho su debut en el ranking ‘The Miracle Collector’s’ de Queen (#30), ‘Ocho Estrellas’ de ENOL (#32), ‘Matadero 5’ de Taburete (#38), ‘Animal’ de Funambulista (#40) y la edición 40 aniversario de ‘The Number of The Beast’ y ‘Beast Over Hammersmith’ de Iron Maiden (#43).

Lo nuevo de Neil Young y Crazy Horse, ‘World Record’, ha entrado en la posición 59. En el número 61, David Bowie debuta gracias al soundtrack de su último documental, ‘Moonage Daydream’. En el puesto 70 entra el disco en vivo de Jimi Hendrix, ‘Los Angeles Forum – April 26, 1969’, y en el 71 entra Niño de Elche con ‘Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte’. Además, Weyes Blood aparece en el número 76 con ‘And In The Darkness, Hearts Aglow’.

Llegando al final del ranking aparece Whitney Houston con ‘The Bodyguard’ en el número 88. Un puesto más abajo son los madrileños Ergo Pro e Ill Pekeño quienes debutan con ‘Ópera Fidelio’, la última tape de este dúo de rap. Por último, Nickelback y Pablo Milanés se cuelan en la lista con ‘Get Rollin» (#91) y ‘Antología Personal’ (#99). El ‘MOTOMAMI’ de Rosalía es el disco con mayor incremento de ventas de la semana, pero su lugar en el número 12 no ha cambiado desde la semana anterior.