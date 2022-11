Canción del Día: la crítica a la «Autodestrucción» de Los Punsetes

‘AFFTRQHOT’ de Los Punsetes es el Disco de la Semana en JENESAISPOP por todo lo que, de nuevo, nos ha hecho reír. El álbum se presentaba con un single diferente y experimental, un ‘OCULTISMO’ extendido hasta los 9 minutos y promocionado en forma de inenarrable videojuego. Se agradecía que hicieran algo diferente para un 7º álbum. Y después hemos ido conociendo canciones más típicamente Punsetes que no defraudan.

Entre ellas, ‘ESPAÑA CORAZONES‘, en la que enfrentan a las dos Españas de manera jocosa, como si en una violenta Sesión de Control se encontraran: «España es lo que a mí me salga de los cojones» y «Me sobra media España, la España que molesta» eran algunas de sus frases.

Aun así hay varias canciones más inmediatas que estas 2 en el álbum: ‘Cerdos’ (promocionada como tercer single), ‘Que te vaya mal’ y ‘HOLA, DESTRUCCIÓN’, la última de las cuales es nuestra Canción del Día hoy.

Frente a la furia guitarrera, casi noise, de ‘Cerdos’ y su grito «todos los cerdos deben morir (porque) está muy caro el alquiler en Madrid», se agradece el cambio de prisma de ‘HOLA, DESTRUCCIÓN’. Es esta una de esas canciones de Los Punsetes en las que el dardo crítico apunta más bien hacia nosotros. La melodía además es más ligera y divertida, quizá porque el texto nos hace ver lo que tenemos de masocas: «Voy repitiendo mentalmente cada cosa que me jode / Hasta que logro que me joda el doble / Me boicoteo, me censuro, me desarmo, me disuelvo / Me comparo con quien no debo».

Estamos, pues, ante un listado de cosas con las que alimentamos el sufrimiento propio («No me perdono ni una sola de las cosas que me callo / por quedar bien a diario»), coronadas por un estribillo «Hola, destrucción», que bien podría ser «hola, autodestrucción».