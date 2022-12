Kanye West se cava su propia tumba: «Me gusta Hitler»

Kanye West ha ido demasiado lejos en su última entrevista, llevada a cabo en InfoWars y conducida por el conspiranoico Alex Jones, llegando a afirmar que ve «cosas buenas en Hitler».

En el clip del programa, Jones sugiere que Kanye ha sido «demonizado» por la prensa tras sus recientes comentarios antisemitas, pero que no se merece ser comparado con Hitler o con los nazis. Sin embargo, como siempre ha hecho en su carrera, Kanye le llevó la contraria al presentador y con un pasamontañas sobre su cabeza afirmó que ve cosas buenas en todas las personas, «especialmente en Hitler».

«Este tío inventó autopistas, inventó el micrófono que yo mismo uso como músico, y no puedes decir en voz alta que esta persona hizo algo bueno en algún momento, y estoy harto de ello. Estoy harto con las clasificaciones, todo ser humano tiene algo de valor. Especialmente Hitler», afirmó el artista conocido actualmente como Ye. En otro terrible giro de los acontecimientos, y por si había alguna duda, mientras Jones afirmaba que «ni me gustan los Nazis, ni me gustan lo que están haciendo algunas de las mafias» (refiriéndose a las supuestas mafias judías), Kanye simplemente soltó una bomba: «A mí me gusta Hitler».

Justamente, hace unos meses el exempleado de TMZ Van Lathan Jr. afirmó que Ye ya había profesado su «amor» por Hitler durante su infame entrevista de 2018, en la que afirmó que la esclavitud era «una elección». Kanye ya llevaba tiempo siendo conocido por juntarse con figuras polémicas, como Marilyn Manson o Donald Trump. Sin embargo, esta vez incluso Alex Jones, un conocido teórico de la conspiración en Estados Unidos, no ha podido respaldar las palabras de afecto de Kanye a Adolf Hitler.

Kanye on Alex Jones: "Well, I see good things about Hitler also."pic.twitter.com/I969vqrhYP — Kurrco (@Kurrco) December 1, 2022

