En la misma semana en que hemos visto a Kanye West llevar el lema “White Lives Matter” a la Semana de la Moda en París, cuestionando la importancia del movimiento “Black Lives Matter”, el rapero ha continuado liándola en las redes sociales.

A lo largo de unos erráticos tuits, ha revelado que estaba celoso del diseñador Virgil Abloh, que el año pasado fallecía a consecuencia de un cáncer a los 41 años. Kanye West ha publicado conversaciones privadas con el director creativo de Supreme, Tremaine Emory, en las que asegura que tanto él como el propio Tremaine odiaban los diseños de Virgil. Entre otras decenas de cosas medio incomprensibles, ha asegurado que le dijeron que era mentira que Virgil tenía cáncer y lamenta no haber pasado más tiempo con él.

La necesidad de sacar a la luz estas conversaciones privadas es muy cuestionable, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido un comentario que Instagram ha considerado antisemita.

Según informa NBC y recoge el NME, se ha borrado dicho mensaje, se ha restringido el uso de Instagram a Kanye West, impidiendo que publique más cosas o envíe privados. Es por este motivo que Kanye ha vuelto a Twitter después de 2 años, preguntando públicamente a Mark Zuckerberg por qué “le ha echado de Instagram”. “You used to be my nigga”, ha sido su lapidaria frase, antes de preguntar públicamente quién inventó la cultura de la cancelación. Elon Musk ya le ha dado la bienvenida.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022