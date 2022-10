Kanye West, también conocido como Ye, ha sido el centro de una gran controversia en las últimas horas, a raíz de lo sucedido en un desfile de moda «secreto» durante la semana de la moda de París. El mismo Kanye West organizó el evento en el que aparecía vistiendo una camiseta con la frase «White Lives Matter», una versión reformulada del «Black Lives Matter» frecuentemente usada como alegato de odio.

Por delante, la camiseta incluía una fotografía del papa Juan Pablo II y también fue llevada por los modelos de la pasarela y por la comentarista conservadora Candace Owens, conocida por posicionarse a favor de Donald Trump y por criticar al movimiento Black Lives Matter. Momentos previos al inicio del show de la nueva temporada de Yeezy, Kanye dio su particular versión de una explicación sobre su vestimenta: «Aquí todo el mundo sabe que soy el líder… No podéis manejarme. Esto es una situación incontrolable». La modelo Naomi Campbell también estuvo presente en el evento, pero no llevó puesta la polémica camiseta.

Las críticas, como es normal, no tardaron en llegar. Lo que no ha sido normal es que Kanye West no haya hecho caso omiso al revuelo. El artista de ‘DONDA’ ha subido un post en sus stories de Instagram en el que se leía este mensaje: «Todo el mundo sabe que Black Lives Matter fue una estafa. Ahora se ha acabado. De nada». La cosa no acaba ahí, y es que en una actualización del asunto el veterano artista ha pedido que se hable de «cosas más importantes». Por ejemplo, y en sus propias palabras, «sobre cómo Bernard Arnault asesinó a mi mejor amigo». Arnault es el CEO de Louis Vuitton y, presumiblemente, el amigo al que se refiere West es Virgil Abloh, el exdirector artístico de la misma empresa que falleció el año pasado de cáncer.

En la misma semana, Kanye West también hizo su debut como modelo en la pasarela de Balenciaga, encargándose de abrir el show de esta temporada con un look que mezclaba lo militar con el street-wear. Además, semanas antes, el artista de Chicago también declaraba sus intenciones de abrir tiendas independientes de Yeezy por todo el mundo y de, posteriormente, «hacer la moda gratuita».