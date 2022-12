3 de 3. El tercer álbum de Stormzy, que acaba de salir al mercado, también es número 1 en la lista de álbumes de Reino Unido, exactamente igual que los dos anteriores. Esta vez, eso sí, la diferencia con el top 2 ha estado más ajustada y va a ser difícil que ‘This Is What I Mean’ sea platino como sus antecesores. ‘Gang Signs & Prayer‘ vendió casi 69.000 copias en su semana de salida y ‘Heavy Is The Head‘, 58.000. El nuevo se ha quedado en algo menos de 28.000, en cualquier caso suficiente para liderar la tabla del Black Friday.

El álbum se presentaba con un sencillo llamado ‘Hide & Seek’, que ha sido top 7 y en cuyo vídeo Stormzy sufría una ruptura. La misma temática de ‘Firebabe‘, la balada single que se está radiando en Reino Unido esta Navidad, y en cuyo vídeo le vemos solo en una casa, sentado en la silla de pensar. Curiosamente ‘Mel Made Me Do It‘, el adelanto que conocimos en septiembre, no está en el álbum, pero sí el tema titular ‘This Is What I Mean’, que es hoy nuestra Canción del Día.

‘This Is What I Mean’ es el mayor tiro publicado por Stormzy en esta era: el modo en que azota su beat parece ideado para los directos y en eso se recrea su vídeo, que comienza con sonido ambiente en muestra de lo que sucede en sus shows, que en nuestro país hemos disfrutado más que nada en festivales. El tema presenta a multitud de colaboradores unidos en lo que Stormzy quisiera que fuera «un cuadro» en el que cada artista aportara su paleta, no solo un verso.

Destaca en ese sentido la intervención de Amaarae hacia la mitad del tema y Black Sherif poniendo el punto final en una producción bombástica que recuerda a Kanye West porque no en vano es mencionado en la letra. Lo mismo que el gran hit de Neneh Cherry, o la necesidad de Häagen-Dazs y Ben & Jerry’s, en un tema que habla sobre respeto y autoafirmación. «Creo que soy Kanye mezclado con Donny Hathaway», dice Stormzy en referencia al cantante de soul conocido por ejemplo por ‘Where Is the Love‘, dúo con Roberta Flack. Alma sigue teniendo, sí.



