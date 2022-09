El épico regreso de Stormzy contiene una treintena de cameos

Stormzy vuelve hoy con nuevo single. ‘MEL MADE ME DO IT’ es presumiblemente el primer adelanto de su tercer disco, que saldrá en 2022 según él mismo y sucederá a su exitoso segundo trabajo ‘Heavy is the Head‘ (2020); y ofrece siete minutos y medio casi ininterrumpidos de rap volcado sobre una interesante base de grime con cuerdas. Pero no solo eso.

En ‘MEL MADE ME DO IT’, Michael Omari vuelve claramente engorilado por su estatus de «rey» del rap (en Reino Unido). Tal es el éxito comercial de Stormzy que «ganar ya no le emociona», lo da por hecho. En la letra también presume de posesión de yates y de sus propios masters, se jacta de su influencia, y ataca a los raperos «viejos» que ya no tienen nada que aportar.

- Publicidad -

No puede caber ninguna duda de que ‘MEL MADE ME DO IT’ representa el regreso por todo alto de Stormzy dado que su videoclip supera los 10 minutos de duración e incluye más de una treintena de cameos. Usain Bolt es una de las personalidades que aparecen en el vídeo, así como Little Simz, Louis Theroux, Jose Mourinho, Headie One o la familia de Jamal Edwards, youtuber fallecido el año pasado.

Todo el vídeo de ‘MEL MADE ME DO IT’ es una celebración del poder negro. Es evidente en los cameos que aparecen en el vídeo, también en los modelitos carísimos que viste Stormzy, de marcas como Prada, y se confirma en el monólogo final.

- Publicidad -

Es la actriz Michaela Coel, conocida por su papel en la excelente serie ‘Podría destruirte’, quien recita el texto escrito por Wretch 32. En él, la intérprete expresa que «muchos gigantes negros influyentes han tocado el corazón de la gente durante generaciones».