‘Tití Me Preguntó’ y ‘DESPECHÁ’, Top 5 del año para Rolling Stone

Bad Bunny y Rosalía son, sin ninguna duda, los dos artistas hispanohablantes más laureados del año, consiguiendo posicionar la música en español en los puestos más altos de las listas estadounidenses de final de temporada, gracias a los lanzamientos de ‘MOTOMAMI’ y ‘Un Verano Sin Ti’.

Para el New York Times, el disco de Bad Bunny se posiciona entre los 15 mejores del año. Sin embargo, colocan a ‘MOTOMAMI’ como el segundo mejor LP de 2022, solo por detrás de ‘RENAISSANCE’. A su vez, tanto la revista TIME como Rolling Stone han posicionado ambos proyectos en su Top 10 del año, saliendo mejor parado de los dos el del puertorriqueño, que se ha llevado la corona en el ranking de TIME y la plata en el de Rolling Stone.

A los medios estadounidenses les ha tocado elaborar las listas de mejores canciones y tanto Rosalía (‘SAOKO’) como Bad Bunny (‘Tití Me Preguntó’) han entrado en el Top 10 de Pitchfork. Ahora, es el turno de Rolling Stone, y los dos artistas han salido todavía mejor parados. El ya clásico himno de ‘Tití Me Preguntó’ corona la lista, por delante de ‘CUFF IT’, uno de los mayores hits de ‘RENAISSANCE’, que han posicionado en el segundo puesto. Solo hay dos canciones más por delante de Rosalía y su ‘DESPECHÁ’, que ha alcanzado el Top 5 del ranking: la viral ‘Bad Habit’ de Steve Lacy y la reciente ‘Karma’, sacada del ‘Midnights’ de Taylor Swift.

El resto del Top 10 lo completan Quavo y Takeoff con ‘HOTEL LOBBY’ (#6), ‘Cash In Cash Out’ (#7) de Pharrell con 21 Savage y Tyler, the Creator, ‘BREAK MY SOUL’ (#8), ‘As It Was’ (#9) y ‘Jimmy Cooks’ (#10), la colaboración entre Drake y 21 Savage que fue el precedente de ‘Her Loss’.

Sorprende la inclusión de canciones como ‘HOTEL LOBBY’ o ‘Jimmy Cooks’ en puestos tan altos, siendo buenos temas, pero un tanto insustanciales si recurrimos a comparaciones. Por otro lado, Beyoncé también ha probado ser una de las artistas más aclamadas del año y su doble presencia en esta lista es una prueba de ello, de las tantas que hay.

Las 10 mejores canciones de 2022 para Rolling Stone:

1. Bad Bunny / ‘Tití Me Preguntó’

2. Beyoncé / ‘CUFF IT’

3. Steve Lacy / ‘Bad Habit’

4. Taylor Swift / ‘Karma’

5. Rosalía / ‘DESPECHÁ’

6. Quavo & Takeoff / ‘HOTEL LOBBY’

7. Pharrell ft. 21 Savage & Tyler, the Creator / ‘Cash In Cash Out’

8. Beyoncé / ‘BREAK MY SOUL’

9. Harry Styles / ‘As It Was’

10. Drake ft. 21 Savage / ‘Jimmy Cooks’