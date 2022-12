Lo nuevo de Manuel Carrasco y Vanesa Martín, ‘Corazón y flecha’ (#1) y ‘Placeres y pecados’ (#2) respectivamente, ocupan esta semana los dos primeros puestos de la lista de discos española. El número 1 de la semana pasada lo ocupaba Eladio Carrión, que en esta ocasión ha sido relegado al octavo puesto. El resto del Top 5 lo completan Bad Bunny, Taylor Swift y Mora, en este orden.

La reedición del disco homónimo de Ilegales ha entrado en el número 14, mientras que el último recopilatorio de Víctor Manuel, ‘La Vida En Canciones’, se ha colado en el puesto 19. A su vez, la edición 30 aniversario de ‘Wish’ de The Cure ha entrado en el número 21. Lo último de Omar Montes, titulado ‘Quejíos de un Maleante’, ha debutado en el número 23 del ranking. Terminan de entrar en la primera mitad de la lista el disco en directo de Tom Petty & The Heartbreakers, ‘Live At The Fillmore 1997’ (#43), ‘Lorca Sonoro’ (#49) de Pasión Vega’ y el impronunciable ‘AFDTRQHOT’ (#50) de Los Punsetes.

En la posición 61, debuta otra reedición más. Esta vez, la remasterización del ‘Break Every Rule’ de Tina Turner, originalmente lanzado en 1986. Las dos últimas entradas en lista de la semana las protagonizan Depresión Sonora y Jean Michel Jarre, con ‘El Arte de Morir Muy Despacio’ (#69) y la edición 40 aniversario de ‘The Concerts In China’ (#71), respectivamente. Por otro lado, el mayor incremento en ventas de la semana se lo lleva la última edición de ‘Rock And Rios’ de Miguel Rios, que se ha posicionado en el número 24.

