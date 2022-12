Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes.

Otro golpe para Harry Styles

La práctica de lanzar objetos a los artistas mientras están en el escenario continúa, y Harry Styles sigue ejerciendo de diana humana: hace poco le lanzaron un objeto que le golpeó en los genitales y, recientemente, alguien ha tirado algo que le ha alcanzado un ojo. Parece que hay un fan de Harry Styles dispuesto a hacerle sufrir.

YALLLLLL. This goes without saying. 👏🏻 DO 👏🏻 NOT 👏🏻 THROW 👏🏻 STUFF 👏🏻 AT 👏🏻 PEOPLE 👏🏻 Harry Styles took a forcefully thrown skittles to the freaking eye last night. Come on, use some common sense!! 😡 pic.twitter.com/yK0PLlTh6H — jennie (@jenn020704) November 15, 2022

Joni Mitchell y Dua Lipa, juntas

En una nueva entrega de «[inserte famoso aquí] se saca foto con Joni Mitchell», Dua Lipa ha posado así de sonriente con la autora de ‘Both Sides Now’. Ambas han coincidido en el concierto de despedida que Elton John ha dado en Los Ángeles, en el que ha participado la misma Dua, que se ha subido al escenario con Elton para cantar su éxito conjunto, ‘Cold Heart’.

Las figuras de cera de Dua Lipa y Taylor Swift

Hablando de Dua Lipa, la autora de ‘Future Nostalgia‘ es la enésima celebridad que ha sido convertida en estatua de cera en el Madame Tussauds de Nueva York. Al mismo tiempo, el museo análogo de Dubai ha presentado su estatua de Taylor Swift. Algunas figuras de cera suelen ser un despropósito, o si no, que se lo digan a Britney Spears o a Beyoncé. Estas están conseguidas.

La gira de 1975, en sí misma

En la gira de The 1975, Matt Healy la está liando de diferentes maneras: come carne cruda en directo, morrea a sus fans, escupe a las cámaras, hace como que se masturba en directo… Y, en otro curioso vídeo, pide a un agente de seguridad que ayude a un fan con el autotune del micrófono activado.

Matty Healy eats raw meat on stage at #The1975’s show at Madison Square Garden. pic.twitter.com/AjBT0lov0k — Pop Crave (@PopCrave) November 8, 2022

I just NEED you guys to see this video of matty Healy yelling at security to help someone at the 1975 show in Phoenix but in ✨auto tune ✨ pic.twitter.com/M8TTzqs6pj — 🫧k⁷🫧 (@kissthevic) November 25, 2022

Matt Healy, do The 1975, beija fã durante show nos Estados Unidos. pic.twitter.com/R97HEcUD3J — José Norberto Flesch (@jnflesch) November 28, 2022

watch matt healy pull a pamungkaspic.twitter.com/vXSBKmC85X — 19 (@tellaciels) November 27, 2022

DID HE JUST SAY OPEN YOUR MOUTH or am i projecting pic.twitter.com/Y39Q1fDViE — melissa (@music4carz) November 30, 2022

La camiseta de Björk de Kim Kardashian

Pocas cosas nos gustan más que un buen «crossover» entre lo mainstream y lo alternativo. Kim Kardashian se ha dejado ver estos días luciendo una camiseta de Björk, de esas de la época de ‘Post’, pero, eso sí, convertida en un «crop top» a la moda. Por supuesto, ya hay quien pide a Kim que nombre sus cinco canciones favoritas de Björk para demostrar su admiración por la islandesa.

La familia Addams de Madonna

Estos días se ha celebrado Acción de Gracias en Estados Unidos y una de las personas que han pasado el festivo en familia ha sido Madonna, que ha posado con sus seis hijos en una curiosa instantánea, curiosa porque la mayoría de ellos lucen una mueca bastante seria. Madonna parece encantada, eso sí, de ser la matriarca de la familia.

El «vanishing act» de Adele en Las Vegas

Que los milagros existen ha quedado demostrado con el inicio de la residencia de Adele en Las Vegas. El concierto ha sido noticia por, de hecho, empezar después de todo el drama de las cancelaciones… pero también por su acto final, en el que Adele «desaparece» como por arte de magia.

#Adele's vanishing act at her Las Vegas residency is a wonderful spectacle, even in slow motion https://t.co/xFj1GSrP8D (credit: @PopCrave) pic.twitter.com/a3v6IX0CvA — UPROXX (@UPROXX) November 23, 2022

El cambio de look de Ariana

Hace rato que no tenemos noticias musicales de Ariana Grande, lo que no significa que la artista esté retirada. La cantante se encuentra ensayando la adaptación de ‘Wicked’, el musical, y se ha teñido de rubio para parecerse al personaje que interpreta, Glinda, la bruja buena del norte, que es rubia. Por supuesto, Ariana ya se tiñó de rubio platino en la época de ‘Sweetener‘.

Caroline Polachek llora en directo

La gira de Caroline Polachek acaba de caer en Argentina y, allí, sus fans le han recibido con tanto cariño que a Caroline le han saltado las lágrimas. Ha sucedido durante su interpretación en directo de ‘Billions‘, uno de los singles extraídos de su próximo disco. Amor total.

El morado de Nathy Peluso

La gira de ‘Calambre‘ de Nathy Peluso finaliza el próximo 10 de diciembre en Madrid, tras lo cual suponemos vendrá lo siguiente. Tan intensa está siendo la gira que Nathy se cayó en la escalera del show hace poco, provocándole un morado con forma de estrella. «Una no puede luchar contra su condición». Claro.