Kanye West estrena y borra el tema «Someday We’ll All Be Free»

Kanye West (o ye, como se hace llamar ahora) ha publicado una canción nueva en Instagram que después ha borrado. «Someday We’ll All Be Free» (el título no es oficial) es el primer tema que saca Kanye desde el lanzamiento exclusivo de ‘Donda 2‘ y desde la cancelación masiva (sobre todo de sus socios profesionales) que está viviendo a raíz de sus comentarios antisemitas.

En Instagram, Kanye compartía el audio de este nuevo tema junto con un mensaje que apelaba a la censura y al sistema inmunológico: “Censori overload. The variable epitope library from the antigen promotes an immune response in the body», o «sobrecarga de censura: la biblioteca de epítopos variables del antígeno promueve una respuesta inmune en el cuerpo”.

El tema se basa ampliamente en el clásico ‘Someday We’ll All Be Free‘ de Donny Hathaway, de 1973, y por eso los medios le han puesto este título. Sobre la melodía de Hathaway, Kanye vuelca barras en las que hace referencia, entre otras cosas, a su tuit antisemita («tweeted ‘death con’, now we past three»), a su cancelación («everyone’s a Karen / claimin’ that they care and / wasn’t given a fair hand») y a su divorcio de Kim Kardashian (“Waking up to ‘I can’t do this anymore’ texts”).

«Someday We’ll All Be Free» también incluye una referencia a las palabras de Kanye West sobre Adolf Hitler. «Hay muchas cosas de Hitler que me gustan» eran las declaraciones que West realizaba en una entrevista con el podcaster Alex Jones el pasado 1 de diciembre, y que confirmaban los rumores de su admiración por el dictador a la que aludían sus ex-empleados.

Sus palabras son directamente sampleadas al final de la canción, si bien cuando Kanye expresa «hay muchas cosas que me gustan», el audio se corta y empieza a saltar, por lo que Ye nunca llega a pronunciar el apellido del tirano austríaco. ¿Una metáfora de la «censura» (muy entrecomillas) que se ha aplicado a sus palabras?