Francia gana Eurovisión Junior con «Ay mamá»; España queda 6ª

Este fin de semana se ha celebrado una nueva edición de Eurovisión Junior en Armenia. La gran ganadora ha sido Francia, en concreto gracias a la canción del joven Lissandro, que ha recibido 203 puntos.

A sus 13 años, Lissandro es actor de doblaje en series y películas de animación. Se declara fan de Bruno Mars y eso se nota en la presentación de su tema ‘Oh maman’ (en español “ay, mamá”), cuya presentación en vivo tenía ciertas reminiscencias de las grandes estrellas de rock de los años 50, tipo Elvis Presley. Al grito final, el escenario ardía como si fuera el de Jerry Lee Lewis.

- Publicidad -

Carlos Higes, que representaba a España con ‘Señorita’, ha obtenido un 6º lugar con 137 puntos. La mayoría de ellos, 78, han provenido del televoto. Este dato supone una mejora respecto al 15º lugar que había obtenido España en el certamen en 2021, aunque esta vez hemos quedado fuera de las primeras posiciones a que nos habíamos acostumbrado en Eurovisión Junior: los 6 primeros años que participamos, España quedó en el top 3 hasta 5 veces y además fue 4ª en otra ocasión.

Carlos Higes ha dado un show muy David Civera/Ramón/Bisbal, con la producción de ‘Señorita’ solo ligeramente más inclinada hacia los terrenos de Lola Indigo.

- Publicidad -

La actuación de Francia no ha entusiasmado demasiado en nuestro foro de Eurovisión. Vdesantos comentaba: «La de Francia por mucho empeño que le ponga el niño me parece un poco olvidable, la del año pasado la recuerdo mejor». Svampita apuntaba: «A mí la ganadora me parece una castaña. Lo que lleva Francia siempre, pero el niño lo hace muy bien. En Reddit todo el mundo se ha quedado a cuadros». Marcecar sí ha definido la victoria como «correcta»: «Nadie esperaba a Francia ganando, creo. Las gimnasias vocales del niño son buenísimas, el jurado le ha dado buenos puntos y tercer puesto en el televoto. Ha sido una victoria correcta». Estos han sido los resultados finales:

Francia: Lissandro – Oh maman!: 203

Armenia: Nare – Dance!: 180

Georgia: Mariam Bigvava – I Believe: 161

Irlanda: Sophie Lennon – Solas: 150

Reino Unido: Freya Skye – Lose My Head: 146

España: Carlos Higes – Señorita: 137

Países Bajos: Luna – La festa: 128

Portugal: Nicolas Alves – Anos 70: 121

Ucrania: Zlata Dziunka – Nezlamna: 111

Polonia: Laura – To The Moon: 95

Italia: Chanel Dilecta – Bla bla bla: 95

Albania: Kejtlin Gjata – Pakëz diell: 94

Serbia: Katarina Savić – Svet bez granica: 92

Macedonia del Norte: Lara e Irina con Jovan – Životot e pred mene: 54

Kazajistán: David Charlin – Jer-Ana: 47

Malta: Gaia Gambuzzi – Diamonds in the Sky: 43