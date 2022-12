Janet Jackson anuncia la gira ‘Together Again’, sin parada en Europa

Janet Jackson ha anunciado la gira ‘Together Again’, que visitará 22 ciudades de Norteamérica en 2023, y ninguna en Europa, al menos, de momento. La gira arrancará el 14 de abril en Florida y concluirá el 21 de junio en Seattle. Ludacris será el telonero. Las entradas salen en pre-venta el día 13 de diciembre en Ticketmaster, y el 16 se habilitará la venta general.

En un vídeo de Instagram, Janet ha anunciado la gira y ha insistido en que «habrá nueva música» de cara al año que viene. Hay que recordar que Janet anunció el disco ‘Black Diamond‘ y su correspondiente gira mundial en febrero de 2020, antes de que la pandemia tumbara sus planes. Se desconoce si el lanzamiento de ‘Black Diamond’ sigue en pie o por el contrario, pasará a la historia como su álbum perdido.

Recientemente, Janet ha sido noticia por el documental de Lifetime que repasa su vida, estrenado en junio. Además, su disco de 2008, ‘Discipline’, ha sido subido por fin a Spotify.

