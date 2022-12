Arctic Monkeys, sold out en un día y segunda fecha en Madrid

Arctic Monkeys actuarán el 10 de julio en el WiZink Center de Madrid y la expectación es real. Prueba de ello es que las entradas se agotaron en tan solo un día y los británicos se han visto obligados a añadir otra fecha idéntica, el 11 de julio. Será la primera vez en 10 años que la banda actúe en un pabellón de la capital de nuestro país.

De esta forma, en 2023 habrá tres oportunidades únicas para ver a la banda liderada por Alex Turner en España: el sábado 8 de julio en el Bilbao BBK Live, que es el único festival en el que actuarán este año, y los días 10 y 11 de julio en el WiZink. Además, en estos dos conciertos irán acompañados de Willie J. Healy como invitado especial. Las entradas para el 11 de julio ya están a la venta y se pueden adquirir a través de Last Tour y See Tickets.

Recientemente, el último disco de Arctic Monkeys, ‘The Car’, fue elegido por la revista NME como el mejor álbum de 2022 y mostraba a «los Monos» cambiando de estilo una vez más. Esta vez, tomando como inspiración directa la música francoitaliana de la década de los 70.

Os recordamos que en cuanto a Bilbao BBK Live, también están confirmados Florence + the Machine, The Chemical Brothers, The Blaze, Love of Lesbian, Albany, Baiuca, Rojuu, Playback Maracas, etcétera.

