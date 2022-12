Arctic Monkeys y Beyoncé, lo mejor de 2022 para NME

NME ha publicado esta semana sus listas de fin de año. A saber, la de mejores discos del año y la de mejores canciones. Si las comparamos con las listas de otros medios, como Pitchfork o Rolling Stone, nos damos cuenta rápidamente de que NME ha propuesto una selección de discos y canciones bastante diferente. Para empezar, no hay ni rastro de Bad Bunny, uno de los artistas más aclamados del año y que ha ocupado altos puestos en la mayoría de listas.

Por otro lado, Rosalía sí ha tenido el favor de NME. ‘MOTOMAMI’ ha sido colocado como el noveno mejor disco de 2022, entre ‘Being Funny In A Foreign Language’ (#10) y ‘Supernova’ (#8) de las Nova Twins. Además, han elegido ‘CHICKEN TERIYAKI’ como una de las mejores canciones del año, posicionándola en el puesto 19. ‘Dawn FM’ (#31), ‘Harry’s House’ (#16) y ‘Midnights’ (#12) se han quedado a las puertas del Top 10, mientras que Beyoncé (#3), Wet Leg (#2) y Arctic Monkeys (#1) ocupan los puestos más altos.

Es como si Bad Bunny y Arctic Monkeys, quienes no aparecieron ni entre los 50 mejores discos de Pitchfork ni entre los 100 mejores de Rolling Stone, se hubiesen cambiado el uno por el otro. Además, los británicos han recibido dos menciones en la lista de mejores temas del año: ‘Body Paint’ en el puesto 24 y ‘There’d Better Be A Mirrorball’ en el número 5.

En cuestión de canciones, ‘CUFF IT’ de Beyoncé ha sido elegida como mejor canción del 2022, con Paramore (‘This Is Why’) y Harry Styles (‘As It Was’) en el segundo y tercer puesto, respectivamente. ‘Break My Soul’ tampoco se ha quedado fuera de la lista, en el puesto 20.

Los mejores discos de 2022 para NME:

1. Arctic Monkeys / ‘The Car’

2. Wet Leg / ‘Wet leg’

3. Beyoncé / ‘RENAISSANCE’

4. Fontaines D.C. / ‘Skinty Fia’

5. Kendrick Lamar / ‘Mr. Morale & The Big Steppers’

6. Rina Sawayama / ‘Hold The Girl’

7. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul / ‘Topical Dancer’

8. Nova Twins / ‘Supernova’

9. Rosalía / ‘MOTOMAMI’

10. The 1975 / ‘Being Funny In A Foreign Language’

Las mejores canciones de 2022 para NME:

1. Beyoncé / ‘CUFF IT’

2. Paramore / ‘This Is Why’

3. Harry Styles / ‘As It Was’

4. Eliza Rose & Interplanetary Criminal / ‘B.O.T.A. (Baddest Of Them All)’

5. Arctic Monkeys / ‘There’d Better Be A Mirrorball’

6. Rina Sawayama / ‘This Hell’

7. Steve Lacy / ‘Bad Habit’

8. Jockstrap / ‘Concrete Over Water’

9. Charli XCX / ‘Beg For You’

10. Megan Thee Stallion / ‘Plan B’