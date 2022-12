A falta de un mes para la salida de su nuevo álbum, Måneskin han revelado la lista de canciones de ‘RUSH!’, que incluye una sorprendente colaboración y que estará disponible a partir del próximo 20 de enero de 2023. Además, los ganadores de Eurovisión 2021 han obsequiado a sus fans con un regalo de navidad en forma de nuevo single en italiano, titulado ‘LA FINE’.

‘RUSH!’ estará formado por 17 canciones de las cuales, sin contar el nuevo single, conocemos tres: ‘MAMMAMIA’, ‘SUPERMODEL’ y ‘THE LONELIEST’. Curiosamente, estos tres sencillos, de los cuales el más antiguo se remonta a octubre de 2021, están colocados juntos al final del tracklist, después de la canción ‘IL DONO DELLA VITA’.

La sorpresa más inesperada de ‘RUSH!’ es la colaboración que contiene la segunda canción, ‘GOSSIP’, con el guitarrista y fundador de Rage Against The Machine, Tom Morello. Además, llaman la atención los títulos de ‘MARK CHAPMAN’ e ‘IF NOT FOR YOU’. La primera, porque esta nombrada tras el asesino de John Lennon y la segunda porque comparte nombre con la canción escrita por Bob Dylan y popularizada por George Harrison, indicando que podría ser una cover.

Tracklist:

1. OWN MY MIND

2. GOSSIP ft. TOM MORELLO

3. TIME ZONE

4. BLA BLA BLA

5. BABY SAID

6. GASOLINE

7. FEEL

8. DON’T WANNA SLEEP

9. KOOL KIDS

10. IF NOT FOR YOU

11. READ YOUR DIARY

12. MARK CHAPMAN

13. LA FINE

14. IL DONO DELLA VITA

15. MAMMAMIA

16. SUPERMODEL

17. THE LONELIEST