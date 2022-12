Muere Terry Hall, cantante de los Specials

The Specials han sido una de las bandas más influyentes de los ritmos ska, y este lunes 19 de diciembre hemos tenido que lamentar la pérdida de su cantante Terry Hall, a causa de una breve enfermedad a los 63 años. Así lo han compartido sus compañeros en las redes sociales: «con gran tristeza anunciamos la muerte, a causa de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los más brillantes cantantes, autores y letristas que este país jamás haya producido».

El cariñoso comunicado subido a Instagram indica que «su música y sus actuaciones recogieron la esencia de su vida: la diversión, la tristeza, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor. Le echaremos de menos profundamente todos los que le conocimos y le quisimos, dejándonos el regalo de su destacable música y profunda humanidad».

The Specials se formaron en 1977. Terry Hall se unió a ellos tras haber participado de otras bandas, llegando a tiempo de grabar los dos primeros discos ‘The Specials’ (1979) y ‘More Specials’ (1980). Joe Strummer les invitó a telonear a The Clash, siempre interesados también por la diversidad de ritmos al margen del punk, entre otros los jamaicanos.

En 1979 y 1980 The Specials llegaron al top 10 británico todos los singles publicados por The Specials, como ‘Gangsters’, ‘A Message to You Rudy’, ‘Rat Race’, ‘Stereotype’ o ‘Do Nothing’. ‘Ghost Town’ tendría un significado especial por su relación con las protestas antirracistas y fue número 1 en Reino Unido. Los conciertos se les llenaron de neo-nazis buscando bronca. Entre los artistas que han versionado o sampleado ‘Ghost Town’ están Gorillaz y The Prodigy.

Hall, que arrastraba un tormentoso pasado tras haber sido víctima de una red pedófila a los 12 años, con un historial marcado por la depresión, la medicación y el abandono de la escuela, dejó The Specials tras el éxito de ‘Ghost Town’ y formó Fun Boy Three, un grupo de new wave, con algunos compañeros en The Specials. Más adelante estaría en otras formaciones como The Colourfield. Entre los artistas con que ha colaborado están Sinéad O’Connor, The Lightning Seeds, Gorillaz, Tricky, Lily Allen o M.I.A., y entre aquellos a quien ha influido podemos imaginar que a No Doubt, Amy Winehouse o Blur. Han lamentado su muerte explícitamente Sleaford Mods (es fácil adivinar por qué), Elvis Costello y Geoff Barrow de Portishead, entre otros. Alison Goldfrapp ha dejado uno de los mensajes más elogiosos indicando que era «profundo, divertido, mordaz, guay y guapo» además de un «brillante autor».

Hubo una reunión de The Specials en 2008 que se fue extendiendo. Fue habitual verlos en aquella época en festivales como el FIB. Al final, se publicaron nuevos discos en 2019 y 2021, incluyendo su primer número 1 ‘Encore’. Los dos primeros álbumes de The Specials habían llegado al disco de oro en Reino Unido, pero sin pasar del top 4 y del top 5, como sleepers.