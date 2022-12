Babi y Albany intentan dejar atrás a sus exparejas en ‘Lejos’

Babi nos ha regalado su cuarto sencillo en menos de dos meses, y es su primera colaboración con Albany, la cual bautizamos recientemente como «la reina del sad trap», por lo que esta unión sin duda promete. En ‘Lejos’, nuestra Canción del Día, tanto Babi como Albany hablan de las razones por las que quieren «lejos» a sus ex sobre una relajada base de trap lento y con el melódico autotune al que nos tienen acostumbrados.

«Y yo siempre en keli pa’ tenerle lejo’ / Pa’ olvidarme que estoy llena de complejos», canta la misteriosa cantante madrileña en el estribillo. Mientras que el primer verso tiene un contenido más amplio y general, el segundo se vuelve más personal, con Babi hablándole directamente a la persona que le ha hecho daño y avisándole de que la culpa «te va a matar». Aun así, esta admite que ni la muerte de su ex le quitará de sufrir: «Y aun así no me libro de tu movie / Tú todo tranqui y yo modo Kill Bill».

Albany es consciente de la anticipación que rodea su figura y abre su verso con este pedazo de frase: «Tengo esta depresión por vida, no se la lleva ni el viento». En el resto de su genial verso, la artista catalana (criada en Granada) habla sobre las carencias de la persona a la que quería: falso amor, mentiras… Aun así, Albany pide a Dios que cuide a esta persona, pese a saber que «es una misión un poco imposible».

A mediados de diciembre, Babi lanzó ‘Corales’, mientras que en noviembre también presentó los singles ‘No somos iguales’ y ‘No drama’. En esta última, la madrileña referenciaba a Rosalía y a su ‘HENTAI’: «Me quieres más que al billete y más que a estar high / Que no eres la ROSALÍA but you wanna ride».

