Arctic Monkeys rememoran sobre sus inicios sin orquesta en ‘Big Ideas’

El rumbo que ha tomado la música de los Arctic Monkeys a partir de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ ha sido, cuanto menos, divisivo para sus fans. Si bien ‘The Car’ ha terminado siendo un proyecto ligeramente más accesible que su predecesor, ha recibido las mismas críticas que aquel: poco estribillo y mucho crooning. Aunque parezca que Alex Turner hace caso omiso a estas críticas, y así hace, el de Sheffield es consciente de que ya no es el de antes y le pesa. Así lo explica en la majestuosa ‘Big Ideas’.

Musicalmente, ‘Big Ideas’ no es diferente a los otros 9 temas de ‘The Car’. Tiene unos exuberantes arreglos de cuerda, tintes a lo James Bond y un break instrumental protagonizado por un solo de piano y otro de guitarra. Lo que marca la diferencia es la letra, en la que Turner rememora sobre los inicios de la banda y sobre cómo han acabado desviándose del rumbo musical que habían imaginado.

«Tenía grandes ideas, la banda estaba emocionada», canta Turner refiriéndose a los comienzos punk del primer LP del conjunto. En las dos siguientes líneas, este admite cuánto se ha alejado del rock puro desde entonces y, al mismo tiempo, deja claro que ya no volverá a ser el mismo, ni a tener las mismas ideas: «Pero ahora, la orquesta nos ha rodeado a todos / Y no puedo recordar, por mi vida, cómo eran». El final de los versos también contribuye a describir el fin de una etapa, aunque Turner la recuerda con alegría: «Cambio y corto, ha sido emocionante».

Quizás los dos últimos discos de Arctic Monkeys no sean lo que muchos fans esperaban de ellos, pese a que lleven cambiando de estilo desde que empezaron, pero no hay que olvidar que en el fondo siguen siendo aquella banda de rock de Sheffield. Así lo cuenta Turner en una entrevista para Rumore Magazine: «Nos estamos preparando para los nuevos conciertos y puedo asegurar que cuando tocamos juntos en directo somos, definitivamente, una banda de rock».

Tras hacer sold out en el concierto que realizarán el 10 de julio en el WiZink Center de Madrid, Arctic Monkeys han añadido una segunda fecha en el mismo recinto, el 11 de julio. Las entradas se pueden conseguir en Last Tour y See Tickets. Además, este año encabezan el cartel del Bilbao BBK Live, por lo que también se podrá disfrutar del directo de los de Sheffield el próximo 8 de julio.