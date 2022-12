Carly Rae Jepsen se inspira en la fantasía de Broadway en ‘Surrender My Heart’

Carly Rae Jepsen ha sacado un nuevo disco llamado ‘The Loneliest Time‘ y esta vez está pasando bastante desapercibido. Apenas ha sido top 20 en Reino Unido y Estados Unidos. En España ha quedado en el puesto 94. Hasta el punto de que se considera “viral” su tema con Rufus Wainwright, que solo tiene 15 millones de escuchas, muy lejos de sus mayores éxitos, no solo ‘Call Me Maybe’.

El disco también se ha promocionado con un single tan olvidable como ‘Beach House’ -nos quedamos con el grupo-, pero al menos podemos decir que la cantante lo está intentando. ‘Surrender My Heart’ es el nuevo single, desde hace unos días tiene videoclip, y es nuestra Canción del Día hoy. De hecho, es el tema de Carly Rae Jepsen que podéis encontrar en nuestro Anuario con las mejores canciones de 2022.

Fiel al reconocible estilo synth-pop de Carly Rae Jepsen, ‘Surrender My Heart’ quizá mereció ser el single principal de su disco. Para esta entrega al amor, en esta rendición, la cantante ha querido rendir un homenaje a Broadway. Como ha explicado en Rolling Stone, con este vídeo quería expresar que “no hay día terrible, horrible o no bueno” para las mujeres diferentes que aparecen en el vídeoclip, ni para ella misma ni para la bailarina, ni para nadie más involucrado. Entre las actrices, Jane Krakowski (‘Ally MacBeal’, ’30 Rock’) y la bailarina Isabella Boylston.



