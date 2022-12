Mariah Carey bate el récord de streamings diarios de Spotify

El macrohit construido por Mariah Carey continúa generando sus frutos. El pasado día 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, ‘All I Want for Christmas Is You’ batió el récord de streamings diarios de Spotify, hasta ahora ostentado por Adele.

‘Easy On Me’, que suma ya más de 1.100 millones de reproducciones en Spotify, se estrenó con 19.750.000 streamings en sus primeras 24 horas. El villancico de Mariah Carey ha superado esa marca llegando a 21.270.000 reproducciones en 24 horas. Curiosamente, el otro gran villancico pop de la historia, ‘Last Christmas’ de Wham, se sitúa en 3ª posición de lo más escuchado en un día con 19 millones de streamings.

El top 7 recopilado por la cuenta de Twitter de Chart Data se completa con ‘Anti-Hero’ de Taylor Swift, ‘Rockin Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee (la mayor competencia de Mariah en Estados Unidos), ‘Lavender Haze’ de la propia Taylor Swift y ‘As It Was’ de Harry Styles.

Biggest single day stream peaks of all-time on the global Spotify chart:

#1 All I Want For Christmas Is You 21.27M

#2 Easy On Me 19.75M

#3 Last Christmas 19.07M

#4 Anti-Hero 17.4M

#5 Rockin Around the Christmas Tree 17.28M

#6 Lavender Haze 16.4M

#7 As It Was 16.1M — chart data (@chartdata) December 25, 2022

Podcast: ¿esperaba este éxito Mariah Carey?