El ‘Christmas’ de Mariah Carey rompe otro récord en Billboard

Mariah Carey se ha convertido en la tercera artista, y primera mujer, en tener tres canciones en el número 1 durante al menos 10 semanas, tal y como recoge Billboard. Carey conseguía la hazaña con su himno navideño, ‘All I Want for Christmas Is You’, que coronaba el Hot 100 durante su décima semana. ‘One Sweet Day’, con Boyz II Men, y ‘We Belong Together’ son las otras dos canciones de Carey con este logro, con la primera reinando durante 16 semanas (1995-96) y la segunda durante 14 semanas (2005).

‘Christmas’, a modo de diminutivo, fue lanzada originalmente en 1994, pero llegó por primera vez al Top 10 del Hot 100 en diciembre de 2017 y al Top 5 en las fiestas de 2018, potenciada por el crecimiento de los servicios de streaming. Desde entonces, la canción ha reinado la lista en todas las épocas navideñas: 2019 (tres semanas), 2020 (dos semanas), 2021 (tres semanas) y ahora 2022 (hasta la fecha, dos semanas).

De esta forma, Mariah Carey se une al privilegiado club en el que ya estaban Boyz II Men, que entraron en 1996, y Drake, que se convirtió en el segundo miembro de este en 2018. Además, Carey ha aumentado su récord como la artista con más semanas acumuladas en el número 1 del Billboard Hot 100, extendiendo la cifra hasta las 89. El segundo y tercer puesto de este ranking están ocupados por Rihanna, con 60 semanas, y los Beatles, con 59 semanas, respectivamente.

‘All I Want for Christmas Is You’ también se está peleando por la cima del Top 50 Global en Spotify, pero ‘Kill Bill’ de SZA no se lo está poniendo nada fácil. Por otro lado, en nuestro país ‘Christmas’ ocupaba esta semana el puesto 33 de la lista de singles, con Bad Bunny, Manuel Turizo y Quevedo ocupando las posiciones más altas. Casi parece que a España no ha llegado la Navidad.

