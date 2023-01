Fans de Céline Dion protestan frente a las oficinas de Rolling Stone

La lista de 200 mejores cantantes de la historia por Rolling Stone, la versión actualizada de una lista que la revista publicó en 2008, ha dado más que hablar por sus ausencias que por los artistas sí incluidos. O deberíamos decir por una ausencia, la de Céline Dion, una de las grandes voces de todos los tiempos. Claro que la lista de Rolling Stone iba más allá de la técnica o el rango vocal.

En cualquier caso, la exclusión de Céline Dion de una clasificación en la que sí figuran Whitney Houston, Mariah Carey o Aretha Franklin, ha levantado muchas cejas. En otros casos ha levantado a otras personas de sus asientos para manifestarse delante de las oficinas de Rolling Stone. «Aparentemente es ASÍ de serio», escribe la revista en Instagram. ¡Pues claro!

- Publicidad -

Ha sucedido este viernes 6 de enero: un grupo de fans de Céline Dion que se hacen llamar los Red Heads han acudido a las inmediaciones de las oficinas de Rolling Stone para protestar la ausencia de la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ de la polémica lista. Los fans de Céline se han presentado al lugar con pancartas en las que se podía leer frases como «¿cómo has podido olvidar a Céline?», «el poder de Céline», «he conducido toda la noche para estar aquí» (en referencia a su éxito ‘I Drove All Night’) o «Rolling Stone is stoned», es decir, «los de Rolling Stone están fumados».

Un periodista de Rolling Stone no ha dudado en bajar a la entrada de las oficinas para conversar con los fans de Céline y preguntarles cuál es su propósito. Ellos dicen que «queremos asegurarnos de que entendáis que os habéis olvidado de la mejor cantante del mundo», que la revista «ha cometido un gran error olvidándose de su nombre» y que esperan que Rolling Stone admita su error». ¿La respuesta de Rolling Stone? Que en la lista de 2008 Céline tampoco aparecía. «Somos de todo menos incoherentes».

- Publicidad -

Mientras, Céline no se ha pronunciado acerca de la polémica. Ella ha sido noticia recientemente por anunciar que padece una enfermedad neurológica rara que le provoca espasmos y le impide cantar adecuadamente. Dion ha pospuesto la gira de ‘Courage’ para concentrarse en mejorar su salud.